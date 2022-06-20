روسيا: تصريح بايدن بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي غير جدي

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشئون الدولية، فلاديمير جباروف، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، غير جدي.

وأضاف "جباروف"، في مقابلة مع روسيا اليوم، الإثنين، "أعتقد أن بيان بايدن لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد.. على أي حال، سيتم اتخاذ القرار من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وتابع "وضع أوكرانيا الآن كمرشح للعضوية، والتي يمكن أن تستمر لمدة 20 أو 30 عاما، شيء مختلف تماما لقبولها بالفعل.. لكنني أعتقد أنه ومع كل سلطة الأمريكيين في أعين الشركاء الأوروبيين، سيكون من الصعب عليهم ممارسة الضغط عليهم".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن "قبول دولة مثل أوكرانيا مفككة من حيث الاقتصاد والزراعة في صفوف الاتحاد يمثل عبئا كبيرا ويخلق المشاكل للتكتل الأوروبي".

وأوضح أن "الفساد آخذ في الازدياد في أوكرانيا، والمصانع متوقفة عن العمل وما إلى ذلك، ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فهناك حاجة إلى توافق في الآراء.. بمعنى، إذا كان هناك عضو واحد على الأقل ضد انضمام أوكرانيا، فلن يتم قبولها ولذلك، أعتقد أن هذا التصريح هدفه صب المزيد من الزيت على النار".

وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن يزور أوكرانيا خلال رحلته الدولية المقبلة.

كما توقع الرئيس الأمريكي، أن تحصل أوكرانيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قريبا، قائلا إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "شبه مرجح".