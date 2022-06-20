عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة السعودية تطلق هاشتاج ولي العهد في بلده الثاني مصر.. فيديو

السفارة السعودية
السفارة السعودية تطلق هاشتاج #ولي_العهد_في بلده_الثاني_مصر

أطلقت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة هاشتاج #ولي_العهد_في بلده_الثاني_مصر على حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية، كما نشرت السفارة السعودية مقطع فيديو بهذه المناسبة.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة العربية السعودية، الإثنين، في جولة تشمل مصر والأردن وتركيا.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر لزيارة كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا".

وتابع البيان: "سيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سفارة السعودية القاهرة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

لدفنها بمسقط رأسها.. خروج جثمان طالبة المنصورة من مشرحة المستشفى العام ..شاهد

موضوعات متعلقة

شاهد| لحظة وصول ولي عهد السعودية إلى القاهرة

سفير السعودية بالقاهرة: زيارة ولي العهد لمصر تعكس متانة العلاقات بين البلدين

ترشيحاتنا

كاف: نهاية الشهر المقبل أخر موعد لاستلام أسماء الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية

زيادة جديدة لأسعار جيلي أوكافانجو موديل 2022 في مصر .. صور

رائد المناخ للرئاسة المصرية: 22 دولة إفريقية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.. وتخفيض الانبعاثات يجلب استثمارات 24.7 تريليون دولار

روسيا: الغرب محرض في أزمة الغذاء.. وموقفه مدمر في ارتفاع الأسعار

الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مطار القاهرة .. بث مباشر

يبدأ فلكيا غدا.. الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام شديد الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

صعود أول مغامر من ذوي الهمم إلى قمة كاميربا بجبل علبة بحلايب

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ