السفارة السعودية تطلق هاشتاج ولي العهد في بلده الثاني مصر.. فيديو

أطلقت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة هاشتاج #ولي_العهد_في بلده_الثاني_مصر على حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية، كما نشرت السفارة السعودية مقطع فيديو بهذه المناسبة.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة العربية السعودية، الإثنين، في جولة تشمل مصر والأردن وتركيا.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر لزيارة كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا".

وتابع البيان: "سيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".