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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاقات أسرية تقدم نصيحة للأزواج حتى لا يقعوا بأزمة منتصف العمر|فيديو

زوجين
زوجين

قالت سمر كشك، استشاري العلاقات الأسرية، إنه لابد من اعتراف الشخص بتعرضه لأزمة منتصف العمر، لافتة إلى أن الرجل في هذه المرحلة يكون مثل الطفل وعلى المرأة مواجهة هذه الفترة في حياة زوجها إذا تعرض لها بحكمة شديدة.

 

وأشار ، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن الرجل في هذه المرحلة يكون في حاجة إلى "الطبطبة"، والكلام الحلو الذي كان يسمعه في فترة الخطوبة، ناصحة من يتعرضون لهذه الأزمة أن يصطحب الرجل زوجته ويسافروا لمكان جديد.

 

وحذرت سمر كشك، استشاري العلاقات الأسرية، الزوجة التي يقع زوجها في أزمة منتصف العمر أن تقوم بلوم زوجها بل عليها أن تجتذبه لها، وتحتويه، معلقة: "على الزوجين أن يحتوا بعضهما من سن الأربعين فيما فوق حتى لا يقعوا ضحية لأزمة منتصف العمر".

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