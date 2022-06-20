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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير الشرقاوي تتبرأ من أعمال والدها: غير مسئولة عن أي حاجة عملها

عبير الشرقاوي ووالدها
عبير الشرقاوي ووالدها

تبرأت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، من أعمال والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وردت عبير الشرقاوي على تعليق إحدى المتابعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول رأيها في أعمال والدها المخرج جلال الشرقاوي، قائلة: "أنا مش مسئولة عن أي حاجة عملها وعمري ما دعمت الجماعات المتطرفة أو غلطت في جنود بلادنا". 

 

وكانت عبير الشرقاوي قد هاجمت مهرجان الجونة وعلقت على تأجيله، ووصفته بمهرجان العري. 

عبير الشرقاوي تهاجم مهرجان الجونة:

واصلت عبير الشرقاوي، إبنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، الهجوم على مهرجان الجونة السينمائي.

 

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: ليه مبسوطة إن المهرجان إتلغى؟؟ علشان كان فى مبارزة مع الله وعند وإصرار على الفحش.. مبسوطة علشان بخاف من الآية دى <وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)الأنفال".

 

وتابعت قائلة: “و بخاف كمان من الآية دى <ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)الروم”.

 

وقالت من قبل: "احلى خبر سمعته في حياتي .. إلغاء مهرجان العري العالمي”.

 

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