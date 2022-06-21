عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تمد باب التقدم لجائزة اليونسكو مادانجيت سينج 2022

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن مد باب التقدم لجائزة اليونسكو (مادانجيت سينج) لعام 2022؛ لتعزيز "التسامح واللاعنف"، والتي تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح، والذكرى 125 لميلاد غاندي. ويتمثل الهدف من هذه الجائزة في مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمات استثنائية في تعزيز التسامح واللاعنف، حيث تُمنح الجائزة في المجالات العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الاتصالات والمعلومات.


وأوضحت الجامعة أنه يمكن للمزيد من المعلومات حول الجائزة، والحصول على استمارة التقدم، الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:
www.unesco.org/shs/toleranceprize
معلومات الجائزة
تصنيف الجائزة : الجوائز العلمية المتنوعة 
نهاية التسجيل : 2022-07-15 
للدعم الفنى للراغبين في التقدم للجوائز .. برجاء التواصل على البريد الإلكتروني لمكتب الجوائز [email protected]

 

txt

انتهاء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس

txt

جامعة عين شمس تفتح باب تقديم ملخصات المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الحقوق حملة للتوعية بمرض هشاشة العظام تحت عنوان " متنكسريش & متنكسرش " وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٧ يونيو من الساعه ٩-١٢ ظهرا بكلية الحقوق، وتقوم بالتوعية الدكتورة منى السباعي رئيس قسم الطب الطبيعى والتأهيل والروماتيزم بكلية الطب بالجامعة .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ,الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق .

قام بتنسيق الحملة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما يعتبر هذا الهيكل مخزناً للكالسيوم الذي له وظيفة حيوية في نشاط الخلايا ووظائف القلب والاتصال بين الأعصاب. وهذا يتطلب وجوده بنسبة كافية بالدم لهذا الغرض الوظيفي. فلو قل عن معدله به يستعوضه الدم من المخزون بالعظام. وكلما تقدم بنا العمر كلما قلت كتلته في العظام. لأن الهيكل العظمي، يفقد كتلته بمعدل 0,3% لدى الرجل و0,5% لدى المرأة سنوياً. وهذا الفقدان يقع في منتصف سن العشرينات ويزداد المعدل فوق سن الأربعين. حيث يزداد معدل الفقدان ليصبح 2-3 % سنويا لتصبح العظام هشة رقراقة مما يعرضها للكسر بسهولة.

جامعة عين شمس جائزة اليونسكو مادانجيت سينغ الأمم المتحدة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

فرج عامر: زلزال في الأهلي بعد مباراة الزمالك

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس قاتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة

أخبار التكنولوجيا| آبل وجوجل تطوران كاميرات هواتف بدقة 100 ميجا بيكسل.. وهل يمثل تيك توك تهديدًا للأمن القومي الأمريكي؟

ضارب في العلالي.. شوبير: روي فتوريا لن يكون مدربا للنادي الأهلي.. فيديو

هل النية الصادقة للحج تعطى الثواب ؟ أعمال تعدل أداء المناسك

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

أحدث أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوابة إلى عالم آخر.. ظهور دوامة مرعبة في السماء |شاهد

بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

عرض حصري بشركة أمريكية.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ