جامعة عين شمس تمد باب التقدم لجائزة اليونسكو مادانجيت سينج 2022

أعلنت جامعة عين شمس عن مد باب التقدم لجائزة اليونسكو (مادانجيت سينج) لعام 2022؛ لتعزيز "التسامح واللاعنف"، والتي تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح، والذكرى 125 لميلاد غاندي. ويتمثل الهدف من هذه الجائزة في مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمات استثنائية في تعزيز التسامح واللاعنف، حيث تُمنح الجائزة في المجالات العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الاتصالات والمعلومات.



وأوضحت الجامعة أنه يمكن للمزيد من المعلومات حول الجائزة، والحصول على استمارة التقدم، الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:

www.unesco.org/shs/toleranceprize

معلومات الجائزة

تصنيف الجائزة : الجوائز العلمية المتنوعة

نهاية التسجيل : 2022-07-15

للدعم الفنى للراغبين في التقدم للجوائز .. برجاء التواصل على البريد الإلكتروني لمكتب الجوائز [email protected]

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الحقوق حملة للتوعية بمرض هشاشة العظام تحت عنوان " متنكسريش & متنكسرش " وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٧ يونيو من الساعه ٩-١٢ ظهرا بكلية الحقوق، وتقوم بالتوعية الدكتورة منى السباعي رئيس قسم الطب الطبيعى والتأهيل والروماتيزم بكلية الطب بالجامعة .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ,الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق .

قام بتنسيق الحملة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما يعتبر هذا الهيكل مخزناً للكالسيوم الذي له وظيفة حيوية في نشاط الخلايا ووظائف القلب والاتصال بين الأعصاب. وهذا يتطلب وجوده بنسبة كافية بالدم لهذا الغرض الوظيفي. فلو قل عن معدله به يستعوضه الدم من المخزون بالعظام. وكلما تقدم بنا العمر كلما قلت كتلته في العظام. لأن الهيكل العظمي، يفقد كتلته بمعدل 0,3% لدى الرجل و0,5% لدى المرأة سنوياً. وهذا الفقدان يقع في منتصف سن العشرينات ويزداد المعدل فوق سن الأربعين. حيث يزداد معدل الفقدان ليصبح 2-3 % سنويا لتصبح العظام هشة رقراقة مما يعرضها للكسر بسهولة.