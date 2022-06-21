في ذكرى وفاتها.. حقيقة زواج سعاد حسني من عبدالحليم حافظ

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سعاد حسني سندريلا السينما المصرية والعربية، والتى قدمت عددًا من الأعمال الفنية التى لا تزال علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وكان لنا لقاء مع الراحل على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته العاشرة والتي شهدت تكريمه

كما تحدث سمير صبري عن السندريلا وعبد الحليم وقال ":إن السندريلا كانت ملهمة عبد الحليم حافظ الوحيدة فى أغلب اعماله الغنائية".

وأضاف سمير صبرى :" أن عبد الحليم لم يخبره بزواجه من السندريلا ولم ير أى وثيقة زواج له على عكس رؤيته لوثيقة زواج لـ أم كلثوم من أحد الأشخاص، التى استمرت لمدة 10 أيام فقط ".

وُلدت سعاد حسنى فى حى بولاق فهى تنتمى لعائلة سورية من جانب والدها والذى تزوج من مصرية، وكان والد سعاد حسنى يعمل خطاطا فى المعهد الملكى للخط العربى، وذلك رفقة جدها “حسني البابا” الذي كان مغنيًا معروفًا في “دمشق”، وبعد فترة من زواج والديها قررا الانفصال وذهبت سعاد حسنى مع والدتها والتى تزوجت من رجل اخر حتى تستطيع العيش وبرغم من ذلك لم تكمل سعاد حسنى تعليمها الذى اقتصر على المنزل.