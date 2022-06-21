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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عرض حصري بشركة أمريكية.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل

صراصير
صراصير

دائما تكون أسوأ المشاكل التي تواجه أصحاب المنازل والعقارات في تفشي الصراصير والحشرات، مما يدفعهم لدفع مبالغ طائلة مقابل التخلص منها، واليوم تعد شركة أمريكية بدفع آلاف الدولارات مقابل تبني الصراصير.

 

اتخذت إحدى شركات نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية نهجًا معاكسًا لتشجيع الناس على تربية الصراصير داخل منازلهم مقابل آلاف الدولارات من أجل استخدامها في تجربة علمية.

 

أطلقت شركة Pest Informer وهي شركة إعلامية لمكافحة حشرات مقرها في رالي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، إعلانًا على موقعها على الإنترنت الأسبوع الماضي بحثًا عن متطوعين لدراسة لمدة 30 يومًا حول فعالية العديد من علاجات الصراصير التي تصنعها بنفسك.

 

يجب على المشاركين منح الشركة الإذن بإطلاق ما يقرب من 100 صرصور أمريكي - أكبر الصراصير - في منازلهم، واختبار علاج الصراصير وتصوير العملية، في المقابل سيحصلون على 2000 دولار.

 

الدراسة لديها بعض المتطلبات والتأكيدات، إذ يحدد موقعها على الإنترنت أن عمر المتطوعين يجب ألا يقل عن 21 عامًا وأن يمتلكوا المنزل أو حصلوا على موافقة خطية من صاحب المنزل.

 

كما يحظر عليهم استخدام أي علاجات إضافية للصراصير خلال فترة الدراسة.

 

تعد الشركة بأن جميع العلاجات التي تستخدمها ستكون آمنة للبشر والحيوانات الأليفة، وأنهم سيتركون العقار خاليًا من الصراصير - بطريقة أو بأخرى.

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