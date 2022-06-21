رئيس شعبة الذهب يحذر من الاستثمار قصير الأمد في المعدن الأصفر

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن الاستثمار الذهب هو استثمار طويل الأمد ولا ننصح أن تقوم الناس بعملية مخاطرة في البيع والشراء خلال مدة زمنية قصيرة لأنه ممكن أن يكسب أو يخسر وهو يعد بورصة في سوق الذهب والمتعارف في السوق أن من يقوم بهذا يخسر ولكن المضمون هو الادخار أو الاستثمار طويل الأمد.



وأضاف رئيس شعبة الذهب خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أن من يستثمر في الذهب يجب أن لا تقل المدة لبيعه مره ثانية عن ٦ أشهر أو عام لأن الذهب يتضاعف قيمته من عام لآخر.



وأوضح أن أفضل استثمار في الذهب هو الاستثمار في السبائك الذهبية والجنية الذهبي، لأن نسبة الخسارة بهم أقل من الاستثمار في الذهب الذي يتم ارتداؤه.

وكشف أنه سيتم طرح عيار ١٤ في الأسواق خلال الفترة المقبلة، للتسهيل على المواطنين بعد ارتفاع أسعار عيار ٢٣ و٢١، وهو متعارف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

