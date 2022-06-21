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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل الخلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي بسبب كالينينجراد

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن حاكم كالينينجراد الروسية، أمس الإثنين، أن وزارة الخارجية الروسية ستستدعي اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، ماركوس إديرير، بشأن حظر ليتوانيا عبور البضائع للمنطقة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

 

وحظرت فيلنيوس عبور البضائع من وإلى المنطقة الروسية الواقعة بين ليتوانيا وبولندا، فيما أرجعته إلى قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.

 

وقال أنطون عليخانوف حاكم كالينينجراد للتلفزيون الروسي “هذا بالطبع وضع يمكن حله بالوسائل الدبلوماسية… على حد علمي، سيتم استدعاء ماركوس إديرير سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا غدا، إلى وزارة الخارجية … وسيتم إبلاغه بالوضع هنا”.

 

ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن من وزارة الخارجية الروسية بشأن الاستدعاء.

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