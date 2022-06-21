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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الظاهر السقا: نرفض التفريط في أي لاعب بنادي فيوتشر.. فيديو

صدى البلد

 

كشف عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي فيوتشر،  موقف الوافد الجديد للدوري الممتاز، من التفريط في نجومه، وعلى رأسهم أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي وعمر كمال وغيرهم من النجوم.

وتابع السقا في مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،  نرفض التفريط في أي لاعب بنادي فيوتشر سواء أحمد رفعت أو عمر كمال أو محمد رضا بوبو أو أحمد عاطف أو محمود مرعي.

 

وأكمل السقا:" مهند لاشين لاعب في نادي فيوتشر بشكل نهائي وليس هناك أزمة في هذه الصفقة، وهي الوحيدة التي أعلنا عنها مبكرًا، ولن نتحدث عن أي صفقات آخرى سوى في نهاية الموسم.

وعن موقف علي ماهر، أوضح السقا، علي ماهر مستمر في الإدارة الفنية لنادي فيوتشر بالموسم المقبل بشكل مؤكد.

وعن موقف المعارين قال:" موقف المعارين، سعد سمير وكريم نيدفيد مازال لديهم عام إضافي عقد إعاراتهم، ونسعى لتجديد إعارة عربي بدر لمدة عام آخر.

وعن موقف جنش، اختتم:" لم نفعل بند شراء جنش حتى اليوم".

 

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