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رئيس التحرير
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مرأة

اكلات عيد الاضحى فى السودان

صدى البلد

هناك بعض العادات والتقاليد من المأكولات فى السودان التى يجب تناولها فى عيد الأضحى والتى يعتبر اشهرها مشروب الشربوت و المفروك السودانى والتمور السودانية.


 ويعد مشروب الشربوت من المشروبات السودانية المعروفة منذ مئات السنين، ويرجع أصله إلى شمال السودان ومن ثم انتشر إلى جميع أنحاء العالم وأصبح من المشروبات المفضلة للكثيرين، وفيما يلي المقادير المطلوبة لتحضيره بإضافة نكهة الزنجبيل المميزة:


 المقادير مشروب الشربوت..

  • كوبان من البلح.
  • ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.
  • نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ناعم.
  • ملعقة من القرفة.
  • ربع ملعقة صغيرة من الغرنجال.


 

  • إحضار وعاء عميق ومن ثم وضعه على نار متوسطة ثم يُضاف البلح بعد أن يغسل جيدًا.
  • سكب مقدار مناسب من الماء المغلي ليغمر البلح، ثم إضافة مقدار كلًا من (الحبهان – القرفة – الجنزبيل – الغرنجال).
  • رفع القدر عن النار بعد أن يصل المزيج إلى درجة الغليان.
  • يترك البلح منقوع في الماء لمدة 24 ساعة على الأقل، ثم يُصفى من الشوائب ويوضع في الثلاجة حتى يبرد.


 

حيث يصنع هذا المشروب من ثمار  البلح بحيث يضاف له بعض  البهارات مثل  الهيل والقرفة والزنجبيل والحلبة.

ويترك الخليط لفترة من الزمن لا تتعدى اليوم الواحد، وذلك بعد أن يكون قد وضع في النار حتى ينضج البلح تماماً.


 

٢-طريقة المفروك السودانى..

المقادير

  • 500 جرام بامية مغسولة ومُقطعة شرائح.
  • 250 جرام لحم ضأن بالعظم.
  • ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • ملعقة صغيرة كزبرة مُجففة.
  • شبت.
  • 2 فص ثوم مهروس.
  • 2 حبة بصل مُقطعة شرائح.
  • مكعب مرقة دجاج.
  • 3 حبات هال .
  • ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.


 

٣-التمور السودانية فى عيد الاضحى..

المقادير

  • 1 كيلو بلح "تمر" منزوع النوى 2 كوب حليب 2 كوب ماء 3 معلقة كبيرة سمن 2 معلقة كبيرة دقيق 1 معلقة صغيرة قرفة ناعمةمكسرات "اختياري"


 

خطوات التحضير

  1. يوضع البلح في وعاء على النار، ويضاف إليه الماء، ويقلب جيداً.
  2. يقلب البلح من وقت لآخر حتى يلين ويصبح مثل المعجون.
  3. يوضع في الخلاط، ويضرب جيداً حتى ينعم.
  4. يوضع السمن على النار، ويضاف إليه الدقيق، ويقلب جيداً حتى يتحمص قليلاً.
  5. يضاف الحليب، ويقلب بسرعة حتى يتجانس.
  6. يضاف إليه البلح، ويقلب مرة أخرى.
  7. تضاف القرفة، ويقلب جيداً، ثم يترك على النار حتى يثقل قليلاً ويتجانس.
  8. يوضع في الطبق، ويزين بالمسكرات.
  9. يقدم بارد أو ساخن حسب الرغبة.
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