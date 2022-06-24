إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالقليوبية

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بنزلة كوبري قها بمحافظة القليوبية وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ودفعت الأجهزة التنفيذية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين بنزلة كوبرى قها، اتجاه مدينة بنها بنطاق طريق مصر اسكندرية الزراعى.

وجرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل 10 مصابين جمعيهم من محافظة المنوفية لمستشفى قليوب، حيث تبين أن حالة واحدة منهم خطرة وتم حجزها بغرفة العناية المركزة بينما باقى الحالات مستقرة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.