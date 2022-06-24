هاني شاكر: آمال ماهر تظهر قريبا ولا داعي للمزايدات.. فيديو

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر والتي أكدت أنها بخير ولا صحة للشائعات المتداولة مؤخرا.

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار”المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الفنانة آمال ماهر بخير وبصحة جيدة وما يثار حول سر اختفائها كلام فارغ، معقبا: "لا داعي للمزايدات".

قرار آمال ماهر

وأكد هاني شاكر، أن قرار آمال ماهر بالاعتزال قرار شخصي وحاولنا اثنائها عنه، معقبا:" آمال ماهر ستظهر قريبا وتصدر بيان بنفسها".

وأردف هاني شاكر أنه لا يعرف لماذا ظهرت تلك الشائعات في الفترة الحالية، وظهور تلك الشائعات أمر مرفوض تماما.