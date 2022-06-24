والدي وأختي ماتوا في أسبوع | منذر رياحنة ينهار على الهواء

تحدث الفنان منذر رياحنة، باكيا خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، عن وفاة والده وأخته فى أسبوع واحد.

وقال: “ حسيت أغلي الناس راحوا.. وهم فى مكان أحسن.. وأحلي شيء فى حياتي هم أولادي.. ومنهم ابنتي أماليا ومعناه البنت النعومة.. وأقسم بالله هي مش نعومة وهي أكثر واحدة شقية فى العالم.. ومامتهم كمان”.

وفي سياق آخر، قال الفنان منذر رياحنة، إن أولاده يعتبرون الفنان أحمد عز بمثابة عمهم، متابعا أنه يعتبره صديقه الصدوق، متابعا “ أصبحت قريبا منه بسبب أني كنت فى مرحلة انهيار تماما وشعرت أني لست ممثلا، ومش بعرف أعمل حاجة”.

وأضاف باكيا: “كلمت أحمد عز وروحتله.. قال لي تعالى يا غبي أنت مفيش منك اتنين.. وفيه كلمة تطلعك لفوق وكلمة بتنزلك.. وطبطب عليا وحضني وقال لي كمل فى الغباء اللي أنت فيه”.