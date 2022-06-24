كاف يؤجل موعد تقديم طلبات الأندية المشاركة في البطولات إلى 31 يوليو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الأندية المشاركة في المسابقات إلى يوم 31 يوليو المقبل.



وقامت لجنة الكاف المنظمة لمسابقات الأندية بحسم عدد من الأمور الرئيسية المتعلقة بالموسم القادم والتي تشمل تسجيل الأندية وتواريخ المسابقات وتسجيل اللاعبين وشروط المشاركة للاتحادات الأعضاء.



وأكد الكاف في بيان رسمي على تأجيل الموعد النهائي التنظيمي للاتحادات الأعضاء لتقديم طلبات المشاركة نيابة عن أنديتهم إلى 31 يوليو.



وفى نفس السياق، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إشراك الأربعة فرق الأولى في ترتيب الدوري المصري للموسم الحالي بالبطولات الأفريقية ، عقب انتهاء مباريات الدور الأول للدوري والمتبقي فيها مباراة الأهلي و الجونة المقرر لها 5 يوليو المقبل.



وأكد مسئولو الجبلاية أن اختيار الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية متروك ترتيبه للاتحاد الأهلي في كل دولة ، خاصة أن لوائح كاف تنص على مشاركة أول فريقين في دوري الأبطال والفريق صاحب المركز الثالث بالإضافة إلى بطل كأس مصر يشاركان في البطولة الكونفدرالية.



وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن آلية اختيار الأندية المصرية الأربعة التي ستمثل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

وأوضح دياب في تصريحات إذاعية: لا يوجد تعديلات بشأن تقديم الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، سواء دوري ابطال افريقيا أو الكونفدرالية.

وأكد على أنه "قبل بداية بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، اتفقنا على موعد لتقديم الأندية المشاركة، تحدثنا في البداية بوضوح مع جميع الأندية منذ تواجدنا، واتفقنا على كل شيء والجميع لم يعترض وسيتم تقديم أسماء الـ4 أندية يوم 30 يونيو".

وتابع، سنحدد الرباعي الذي سيشارك في إفريقيا بنهاية يونيو الجاري، في حالة كانت كل الفرق لعبت عدد مباريات متساوي، وفي حالة لم تتساوى الفرق في عدد المباريات، سنرجع لترتيب الفرق بنهاية الدور الأول وسنرسل أسماء الأربع فرق حسب ترتيب الدوري الممتاز مع نهاية الدور الأول".

وسيشارك أول وثاني مسابقة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما يشارك ثالث الدوري وبطل كأس مصر في بطولة كأس الكونفدرالية.

