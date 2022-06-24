عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الزراعة: مصر الأولى عالمياً في إنتاج الموالح

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة التنمية الشاملة التي تطبقها الدولة بقيادة الرئيس  السيسي ساهمت في تحقيق وتلبية احتياجات الأجيال القادمة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار  القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم أكدت على أهمية الاستراتيجية التي تبنتها القيادة السياسية، وانعكاسها بشكل إيجابي على القطاع الزراعي.

وأكد القرش، أن  قطاع الزراعة يقوم حاليًا بتصدير حوالي 350 منتجًا لأكثر من 150 دولة، على رأسها البرتقال والفراولة والطماطم والبطاطس والعنب، لافتا إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 5.6 مليون طن خلال العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.

تابع القرش، مصر تعد الأولى عالميا في الموالح، مؤكدا على مطابقة المحاصيل الزراعية المصرية المحلية والعالمية لمعايير الجودة، مضيفا أن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج الحاصلات وتوفير ما يكفي للاستهلاك المحلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضى على إيصال أمانة.. المتهم بقتل نيرة أشرف يكشف تفاصيل مثيرة

منذر رياحنة باكيا: كنت هموت لولا وقفة أحمد عز جنبي

اعدموني وادفنوني في حضنها.. حقيقة اعترافات المتهم بقتل نيرة أشرف وانهياره

عذبوها وقيدوها بالجنازير.. أم تستعين بابنيها لقتل شقيقتهما بالطالبية

استبعاد فيريرا وفاجنر.. شوبير يكشف تفاصيل إعلان مدرب الأهلي الجديد

كلام سخيف .. مصطفى بكرى يرد على شائعة اختفاء آمال ماهر |فيديو

القاتل والضحية مسجّلا خطر .. مأساة طالبة المنصورة تتكرر في دار السلام

مرض جديد يضرب المثليين في فلوريدا.. أسوأ تفش في تاريخ أمريكا

ترشيحاتنا

تخلف .. منذر رياحنة عن حادثة نيرة : مفيش حب بالغصب |فيديو

وزارة الزراعة: مصر الأولى عالمياً في إنتاج الموالح

دمرتها حرب اليابان .. مغامر يكتشف أعمق حطام سفينة في العالم

الأمم المتحدة عن إلغاء حق الإجهاض في أمريكا : ضربة موجعة للنساء

كاف يؤجل موعد تقديم طلبات الأندية المشاركة في البطولات إلى 31 يوليو

معلومات الوزراء ينظم لقاءً افتراضيًا لمناقشة وثيقة ملكية الدولة مع كبرى الشركات|غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى علاج في العالم من أجل رقية.. حكاية ملحمة خير بطلها المصريون

أثار غضب محبيه.. ماذا قال حسن شحاتة عن محمد صلاح وسبب تراجعه؟

التمثيل آخر خطوات البرغوث.. هل أثر المرض على مهارات ميسي وحقيقة تلقيه تهديدات؟

شهداء الصداقة يتساقطون.. شاب يقتل رفيق عمره طمعا في سيارته

فيديو

مقترح مرتضى منصور بـ إلغاء الدوري .. ماذا تقول اللوائح |فيديو جراف

5 رصاصات.. تفاصيل مقتل الطالبة إيمان أرشيد داخل جامعة بالأردن.. فيديو جراف

فخورون بهم.. النجوم يحتفلون بتخرج أبنائهم من المدرسة

هكذا تخلصت منه .. اعترافات المتهم في واقعة دار السلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

أميرة خلف

قتل مع سبق الإصرار .. الرجاء ربط الأحزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ