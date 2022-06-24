وزارة الزراعة: مصر الأولى عالمياً في إنتاج الموالح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة التنمية الشاملة التي تطبقها الدولة بقيادة الرئيس السيسي ساهمت في تحقيق وتلبية احتياجات الأجيال القادمة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم أكدت على أهمية الاستراتيجية التي تبنتها القيادة السياسية، وانعكاسها بشكل إيجابي على القطاع الزراعي.

وأكد القرش، أن قطاع الزراعة يقوم حاليًا بتصدير حوالي 350 منتجًا لأكثر من 150 دولة، على رأسها البرتقال والفراولة والطماطم والبطاطس والعنب، لافتا إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 5.6 مليون طن خلال العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.

تابع القرش، مصر تعد الأولى عالميا في الموالح، مؤكدا على مطابقة المحاصيل الزراعية المصرية المحلية والعالمية لمعايير الجودة، مضيفا أن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج الحاصلات وتوفير ما يكفي للاستهلاك المحلي.