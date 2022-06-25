100 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت 25-6-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم السبت الموافق 25 يونيو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18300 جنيه 18500 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم.

فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن مواد البناء خلال الفترة الماضية حول 1200 و1300 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.

ويسعى العديد الى معرفة اسعار مواد البناء" الحديد والاسمنت" اليوم السبت، من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم السبت الموافق 25 يونيو 2022

سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 الي 300 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم السبت 25 يونيو 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1340 جنيها للطن بعد 1300 الأسبوع الماضي، و1240 جنيها الأسبوع الذي قبله بزيادة 100 جنيه في الطن

أسمنت النصر 1310 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1290 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1310 جنيهات للطن

أسمنت المخصوص 1310 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 1300 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1260 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1340 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1350 جنيهات للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1235 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات مواد البناء لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.