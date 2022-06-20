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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

60 جنيها زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 20-6-2022

البناء
البناء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18300 جنيه 18500 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق بنهاية 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 20 يونيو 2022

سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 الي 300 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1300 جنيه للطن بعد  1240 الأسبوع الماضي، و 1170 جنيها الأسبوع الذي قبله 

أسمنت النصر 1270 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1250 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1260 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1270 جنيها للطن 

أسمنت أسوان 1260 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1220 جنيها للطن 

أسمنت حلوان 1280 جنيها للطن

أسمنت السويدى  1310 جنيهات للطن 

أسمنت العسكري بني سويف 1210 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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