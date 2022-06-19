عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الأخيرة.. أحدث أسعار سيارات هيونداي موديل 2022 في مصر| صور

بعد الزيادة الاخيرة
بعد الزيادة الاخيرة .. قائمة بأحدث اسعار سيارات هيونداي

شهدت القائمة السعرية الخاصة بشركة هيونداي، بعض التغييرات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت جميع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، وذلك بنسبة تتراوح بين 5 آلاف وحتى 20 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري القائمة الكاملة لأسعار سيارات هيونداي بالسوق المصري بعد الزيادة الأخيرة.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

1 – هيونداي بايون موديل 2022

 

 أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022 

 

الفئة الأولى هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 400 ألف جنيه بدلًا من 390 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 425 ألف جنيه بدلًا من 415 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلًا من 435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

2 – هيونداي اكسنت RB موديل 2023

 

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 

 

الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 300 ألف جنيه بدلاً من 295 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 310 ألف جنيه بدلاً من 305 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 319 ألف جنيه بدلاً من 311 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 329 ألف جنيه بدلاً من 321 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 339 ألف جنيه بدلاً من 331 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

3 – هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

 

أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 330 ألف جنيه بدلًا من 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلًا من 345 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلًا من 345 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلًا من 365 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

4 – هيونداي كريتا موديل 2022

 

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 

 

الفئة الأولى هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 460 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 475 ألف جنيه بدلًا من 470 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 500 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 525 ألف جنيه بدلًا من 520 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

5 – هيونداي i20 موديل 2022

 

أسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022 

 

الفئة الأولى هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 370 الف جنيه بدلًا من 360 الف جنيه 

 

الفئة الثانية هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 390 الف جنيه بدلًا من 380 الف جنيه.

 

الفئة الثالثة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 400 الف جنيه بدلًا من 390 الف جنيه.

 

الفئة الرابعة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 410 الف جنيه بدلًا من 400 الف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

6 – هيونداي I10 موديل 2022

 

أسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022

 

الفئة الأولى هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 279 ألف جنيه بدلًا من 275 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 289 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

7 – هيونداي توسان موديل 2022

 

أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022 

 

الفئة الأولى هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 595 ألف جنيه بدلًا من 575 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 625 ألف جنيه بدلًا من 605 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 660 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 715 ألف جنيه بدلًا من 695 ألف جنيه.

 

الفئة الخامسة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 755 ألف جنيه بدلًا من 735 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

8 – هيونداي النترا HD موديل 2023

 

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 

 

الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 330 ألف جنيه بدلًا من 325 الف جنيه.

 

الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 337 ألف جنيه بدلاً من 332 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلاً من 345 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 355 ألف جنيه بدلاً من 349 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

9 – هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

 

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

 

الفئة الأولى هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 440 ألف جنيه بدلًا من 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلًا من 430 ألف جينه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلًا من 435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلًا من 450 الف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 490 ألف جنيه بدلًا من 475 ألف جنيه.

الفئة السادسة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 515 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه.

الفئة السابعة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلًا من 535 ألف جنيه.

الفئة الثامنة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 605 ألف جنيه بدلًا من 595 ألف جنيه.

هيونداي سيارات هيونداي هيونداي بايون اكسنت RB اكسنت HCI كريتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في الدوري

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

بعد التعادل أمام الأهلي.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

نعيش في أمن وأمان..أبو العينين: زيادة الاستثمارات الحل الأمثل لمشاكل مصر الاقتصادية

جهاد جريشة: الزمالك ليس له ضربة جزاء أمام الأهلي

فاروق جعفر: سامي قمصان أدار القمة بعقلانية.. واحدة من أفضل مباريات الديربي

عماد متعب: سامي قمصان أخطأ في الدفع بـ تاو أمام الزمالك.. فيديو

كيف تقتلين زوجك؟ قصة روائية أمريكية قتلت زوجها بسبب مقال

كيف يمكنك الاتصال بشبكة واى فاى مجانية وآمنة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ