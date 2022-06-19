بعد الزيادة الأخيرة.. أحدث أسعار سيارات هيونداي موديل 2022 في مصر| صور

شهدت القائمة السعرية الخاصة بشركة هيونداي، بعض التغييرات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت جميع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، وذلك بنسبة تتراوح بين 5 آلاف وحتى 20 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري القائمة الكاملة لأسعار سيارات هيونداي بالسوق المصري بعد الزيادة الأخيرة.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

1 – هيونداي بايون موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 400 ألف جنيه بدلًا من 390 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 425 ألف جنيه بدلًا من 415 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلًا من 435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

2 – هيونداي اكسنت RB موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023

الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 300 ألف جنيه بدلاً من 295 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 310 ألف جنيه بدلاً من 305 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 319 ألف جنيه بدلاً من 311 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 329 ألف جنيه بدلاً من 321 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بقيمة قدرها 339 ألف جنيه بدلاً من 331 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

3 – هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

الفئة الأولى هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 330 ألف جنيه بدلًا من 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلًا من 345 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلًا من 345 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلًا من 365 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

4 – هيونداي كريتا موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 460 ألف جنيه بدلًا من 455 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 475 ألف جنيه بدلًا من 470 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 500 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 525 ألف جنيه بدلًا من 520 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

5 – هيونداي i20 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 370 الف جنيه بدلًا من 360 الف جنيه

الفئة الثانية هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 390 الف جنيه بدلًا من 380 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 400 الف جنيه بدلًا من 390 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي i20 موديل 2022 بقيمة قدرها 410 الف جنيه بدلًا من 400 الف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

6 – هيونداي I10 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 279 ألف جنيه بدلًا من 275 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 289 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

7 – هيونداي توسان موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 595 ألف جنيه بدلًا من 575 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 625 ألف جنيه بدلًا من 605 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 660 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 715 ألف جنيه بدلًا من 695 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 755 ألف جنيه بدلًا من 735 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

8 – هيونداي النترا HD موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 330 ألف جنيه بدلًا من 325 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 337 ألف جنيه بدلاً من 332 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلاً من 345 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2023 بقيمة قدرها 355 ألف جنيه بدلاً من 349 ألف جنيه.

سيارات هيونداي بالسوق المصري

9 – هيونداي النترا CN7 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 440 ألف جنيه بدلًا من 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلًا من 430 ألف جينه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلًا من 435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 465 ألف جنيه بدلًا من 450 الف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 490 ألف جنيه بدلًا من 475 ألف جنيه.

الفئة السادسة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 515 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه.

الفئة السابعة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلًا من 535 ألف جنيه.

الفئة الثامنة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 605 ألف جنيه بدلًا من 595 ألف جنيه.