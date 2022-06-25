الراتب ومدرب الحراس.. بركات: عقبتان في مفاوضات الأهلي مع روي فيتوريا.. فيديو

كشف محمد بركات، كواليس خاصة في مفاوضات الأهلي مع روي فيتوريا المدرب البرتغالي.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "راتب فيتوريا سيتخطى الـ3 ملايين يورو، والنادي الأهلي وضع سقفا محددا لا يتخطى الـ2 ونصف مليون يورو".



وأضاف: "روي فيتوريا يحب العمل مع بعض الأشخاص والمعاونين الثابتين، مثل مدرب حراس المرمى، وبعيدا عن رغبة إدارة الأهلي أدعم بقاء ميشيل يانكون مدرب الحراس في الأهلي، وكذلك وجود سامي قمصان".



وختم حديثه قائلا: "ميشيل يانكون يعمل بشكل جيد للغاية وظهر تطور محمد الشناوي معه وكذلك مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق".