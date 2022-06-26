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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

19 عضوا.. ننشر التشكيل الخاص بمجلس أمناء إدارة الحوار الوطني

صدى البلد

أعلنت إدارة الحوار الوطني التشكيل الكامل لمجلس أمنائه . جاء ذلك بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهي التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً على النحو التالي:-

 أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب.
أميرة صابر، عضو مجلس النواب.
جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.
جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.
ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.
سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.
طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.
عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.
عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.
فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي.
كمال زايد، رجل الأعمال.
مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. 
محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي.
محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.
نجاد البرعي، المحامي الحقوقي.
هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

ويأتي  التشكيل ليعبر عن المشاركة  الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.

وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.
 

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