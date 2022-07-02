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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. أسعار الدولار اليوم الأحد 3-7-2022

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 3 يوليو 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 18.75جنيه للشراء و 18.86جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية)18.79جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك CIB


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدولي CIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي) 18.78جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.77جنيه للشراء و 18.84 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.76جنيه للشراء و 18.82جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنوك( فيصل الإسلامي،المصرف المتحد) نحو 18.76جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ) نحو 18.74جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك البركة نحو 18.73 جنيه للشراء و 18.81 جنيه للبيع .


18.79جنيها أعلى سعر شراء للدولار 
 

وتقدم بنوك  مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.79جنيه للشراء.

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