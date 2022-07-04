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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تكريم الإعلامي أيمن عدلي بكلية دار العلوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تكريم الإعلامي أيمن
تكريم الإعلامي أيمن عدلي بكلية دار العلوم

أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الإعلام المصري كان له دوراً كبيراً في ثورة الشعب في 30 يونيو في مواجهة الفكر المتطرف ومواجهة الجماعات الإرهابية التى كانت تريد تغيير الهوية الوطنية وتصدت لهم ولمخططاتهم.

وأضاف عدلي خلال كلمتة بعد تكريمة من الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بمناسبة تكريم رموز ثورة 30 يونيو المجيدة، أن المصريين تصدوا لكل محاولات الأخونة في ظل جينات وراثية وطنية وتلاحم رجالة ونساءه ودعم منقطع النظير من قواتة المسلحة وموقف بطولي من القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي لحماية الدولة المصرية والحفاظ عليها.

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شارك في الاحتفالية رموز وطنية من مختلف مؤسسات الدولة وعدد من الكتاب والمفكرين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي في مصر.

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أيمن عدلى الفكر المتطرف الاعلام المصري ثورة 30 يونيو مؤسسات الدولة

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