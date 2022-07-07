تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، تشكيل فريقه لملاقاة إنبي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي ستقام في السادسة مساءً علي ملعب القاهرة الدولي.

حيث قرر " الجمل " الاعتماد على كلا من ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن - محمد هاشم - محمد نصر - عمرو الحلواني

فى خط الوسط .. محمد مخلوف - محمد بيومي - محمد عبد السميع

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم - جان موريل - خالد النبريصي

ويجلس على دكة البدلاء .. عمر رضوان فى حراسة المرمي ومحمود البدري ومحمود عبد الله وحسن ياسين وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومدحت فقوسه وحازم مرسي ومروان حمدي