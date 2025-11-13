بعد تعطل محطة صرف بورفؤاد.. رئيس المدينة: جهود مكثفة لرفع آثار الأمطار على مدار الساعة

تعرضت مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد لغرق شوارعها بسبب هطول الأمطار وتعطل محطة صرف المدينة من حول المدينة الي بحيرة كبيرة

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، عن تواصل الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع والميادين بنطاق المدينة بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها المدينة .

بعد تعطل محطة صرف بورفؤاد رئيس المدينة جهود مكثفة لرفع ٱثار الأمطار على مدار الساعة

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي بأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة في حالة انعقاد دائم على مدار ال٢٤ ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد ، إلى استمرار رفع حالة الطوارئ بنطاق مدينة بورفؤاد، للتعامل مع حالة الطقس الغير مستقر ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، ،مؤكداً أنه جرى بالفعل الدفع بالطاقة القصوى لسيارات الكسح الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وماكينات شفط المياه على مستوى المدينة لازالة الآثار الناجمة عن الأمطار.