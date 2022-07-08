إدانات عربية ودولية واسعة بعد اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

دان مسؤولون ورؤساء حكومات ووزراء العملية الإرهابية التي راح ضحيتها رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اليوم الجمعة، بعد مقتله برصاص أحد المسلحين.

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزنه لوفاة شينزو آبي، مبيناً أنه كان صديقاً مخلصاً لمصر.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني إثر عملية اغتيال غادرة“.

وأضاف: ”لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية في عهده تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة“.

في السياق، نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفاة شينزوا آبي، وقال عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، ”تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان“.

وأضاف بالقول: ”أسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.. خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق“.

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان.. وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.. خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق.

ودان رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا ”بأشد العبارات“ الهجوم معتبرا أنه ”عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية وعمل لا يغتفر“، بحسب ما نقلته ”فرانس برس“.

وبعد إعلان وفاة آبي قال ”كنت أصلي من أجل إنقاذ حياته. لكن على الرغم من ذلك أبلغت بوفاته. إنه أمر مؤسف. لا أجد الكلمات المناسبة. أقدم التعازي والصلاة الخالصة لروحه“.

الولايات المتحدة

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اغتيال آبي ”الزعيم صاحب الرؤية“.

وأكد خلال لقائه مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا أن آبي ”رفع العلاقات بين بلدينا والولايات المتحدة واليابان إلى أعلى المستويات“.

وكان بلينكن وصف الهجوم على آبي بأنه ”لحظة حزينة جدا“، مؤكدا أن الولايات المتحدة ”حزينة جدا وقلقة جدا“.

وقبيل ذلك، صرح سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل ”نشعر بالحزن والصدمة (..) آبي شينزو كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة“.

روسيا

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مقتل شينزو آبي ”خسارة لا تعوض“.

وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى والدة شينزو آبي وأرملته، حسب بيان الكرملين ”أتمنى لكم (…) الشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها“. وأضاف أن ”ذكريات جميلة لهذا الرجل الرائع ستبقى إلى الأبد في قلوب من عرفوه“.

وأشاد الكرملين ”برجل وطني عظيم“،معربا عن ”تعازيه العميقة للشعب الياباني“.

كوريا الجنوبية

واعتبر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق ”عمل إجرامي غير مقبول“.

وأضاف في بيان، قوله ”أعبر عن التعاطف والتعازي لأسرته ولشعب اليابان في خسارة رئيس الوزراء والسياسي المحترم الأطول خدمة“.

الصين

أكدت الصين قبل إعلان وفاة آبي، أنها ”صُدمت“ من الهجوم على آبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان في مؤتمره الصحافي الدوري ”نراقب تطور الوضع ونأمل أن يتم إبعاده عن الخطر وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن“.

الاتحاد الأوروبي

استنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة لها ”القتل الجبان والوحشي“ لآبي الذي وصفته بأنه ”هو ديموقراطي عظيم ومدافع عن نظام عالمي متعدد الأطراف“ شكل الاعتداء عليه ”صدمة للعالم بأسره“.

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ”لن أفهم أبدا القتل الوحشي لهذا الرجل العظيم. الأوروبيون يشاركون اليابان الحداد“.

وأضاف أنه علم بوفاة السيد آبي ”بأسف عميق“.

وكان ميشال وفون دير لايين دانا الاعتداء.

حلف شمال الأطلسي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”ناتو“ ينس ستولتنبرغ في تغريدة أنه ”صدم بعمق بالجريمة الدنيئة“ التي يمثلها اغتيال آبي ”المدافع عن الديموقراطية وصديقي وزميلي منذ سنوات“.

وعبر عن ”تعازيه الصادقة“ لعائلته ولرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا و ”لشعب اليابان“ الحليف الأساسي للناتو، مؤكدا أن الحلف ”يقف إلى جانب شعب شريكتنا المقربة اليابان ورئيس وزرائها فوميو كيشيدا“.

فرنسا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه للشعب الياباني والحكومة بعد مقتل آبي معتبرا أن اليابان ”خسرت رئيس وزراء عظيما“.

وكتب ماكرون في تغريدة أن آبي ”كرس حياته لبلاده وسعى من أجل الاستقرار في العالم“.

وكان ماكرون قد قال قبل إعلان وفاة آبي إنه ”صُدم بشدة من الهجوم الشنيع“ مؤكدا أن ”فرنسا تقف إلى جانب الشعب الياباني“ وأن ”أفكاره مع عائلة وأحباء رئيس وزراء عظيم“.

بريطانيا

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ب“القيادة العالمية“ لرئيس الوزراء الياباني السابق. وقال إنه ”حزين جدا على شينزو آبي“، مؤكدا أن ”كثيرين سيتذكرون القيادة العالمية التي أظهرها في الأوقات الصعبة“.

وكان جونسون قال إنه شعر ”بالغضب والحزن“ بعد ”الهجوم المروع“ على شينزو آبي.

إيطاليا

أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي في رسالة تعزية في وفاة شينزو آبي أن ”إيطاليا مصدومة بالهجوم المروع الذي ضرب اليابان والنقاش الديموقراطي الحر فيها“. وأشاد بآبي معتبرا أنه كان ”بطلا عظيما في الحياة السياسية اليابانية والدولية في العقود الأخيرة بفضل روحه الابتكارية ورؤيته الإصلاحية“.

وأكد تضامن إيطاليا ”مع المقربين منه والحكومة والشعب الياباني بأكمله“.

ألمانيا

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة أنه مصدوم وحزين.

وكتب أن ”الهجوم المميت على شينزو آبي صدمني وسبب لي حزنا عميقا“. وأضاف ”أتعاطف مع عائلته وزميلي فوميو كيشيدا وأصدقائنا اليابانيين. نحن نقف إلى جانب اليابان في هذه الأوقات الصعبة.“

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كتبت في تغريدة على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي ”صدمت بنبأ الهجوم على شينزو آبي. أفكاري معه ومع أسرته“.

هولندا

وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الهجوم بـ“الجبان“ وقال إن أفكاره مع محبي آبي والشعب الياباني.

وقال ”خلال الاجتماع الحكومي توقفنا لنفكر بهذا اليوم الأسود للديموقراطية اليابانية.. لدي ذكريات جميلة عن صداقتنا والعمل الذي قمنا به معا“.

تركيا

وعبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن حزنه لوفاته إذ قال، ”أشعر بحزن عميق لخسارة صديقي آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، في هجوم مسلح. اندد بالذين نفذوا هذا الهجوم المشين“.

أوكرانيا

من جهته، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيه لعائلة شينزو آبي.

وكتب في تغريدة ”أنباء مروعة عن الاغتيال الوحشي لرئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي. أتقدم بأحر التعازي لأسرته ولشعب اليابان في هذا الوقت العصيب. هذا العنف المشين ليس له مبرر“.

الهند

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن يوم حداد وطني تكريما لآبي.

وكتب على تويتر ”أشعر بالصدمة والحزن بدرجة لا توصف، إزاء الموت المأسوي لأحد أعز أصدقائي، شينزو آبي“.

أضاف ”نتضامن مع إخوتنا وأخواتنا اليابانيين في هذا الوقت الصعب“.

أستراليا

غرد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي كاتبا ”أنباء صادمة من اليابان حول إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي“.

وأضاف ”صلواتنا مع عائلته وشعب اليابان“.

سنغافورة

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ إن آبي ”صديق كبير لسنغافورة. انا مصدوم بمعرفة أن رئيس وزراء اليابان السابق تعرض لاطلاق نار في نارا هذا الصباح. هذا عمل مجنون“.

تايلاند

أكد وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا ”مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي“. واشار إلى أن ”برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا“.

ماليزيا

أعرب وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله عن ”حزنه وصدمته“.

وكتب في تغريدة ”ماليزيا حكومة وشعبا، تصلي من أجل ان يتعافى سريعا“.

الفيليبين

بدوره، عبر وزير خارجية الفيليبين انريكي مانالو عن ”صدمة كبيرة“ جراء الهجوم على آبي.

وأضاف ”أعرب عن تعاطفي وعن صلواتي من اجل ان يتعافى سريعا“.

