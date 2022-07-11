تونس تكتسح نيجيريا 30-18 في أولى مبارياتها بأمم أفريقيا لكرة اليد

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره المنتخب النيجيري بنتيجة في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25 للرجال التي تستضيفها مصر من 11 يوليو حتى 18 من الشهر الجاري، على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح منتخب تونس قبل أن ينجح المنتخب التونسي في توسيع الفارق وإنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 30/18 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وحصل غسان التومي لاعب منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب عن مباراة اليوم.

ويقع المنتخب التونسي والنيجيري في المجموعة الثالثة التي تضم معهم الرأس الأخضر.

يشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- المغرب- الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر- الجابون- غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا.

وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولي في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميرون، فى الساعة 8 مساءً اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، بعد حفل افتتاح البطولة.

ويقام حفل الافتتاح اليوم في تمام الساعة السادسة والربع مساءاً على صالة الدكتور حسن مصطفى، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد منصوري اريمو، والدكتور مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي، ومحمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد ومحمد الألفي مدير البطولة.