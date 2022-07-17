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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصرع رياضي روسي في حادث تحطم مروحية

إيجور مالينوفسكي
إيجور مالينوفسكي

أعلن اتحاد البياثلون الروسي وفاة إيجور مالينوفسكي المتوج ببطولة العالم للناشئين أكثر من مرة، في حادث تحطم مروحية.

وذكر موقع “روسيا اليوم”، أن شخصان أو ثلاثة كانوا على متن مروحية سقطت في كامتشاتكا في أقصى شرق آسيا، من ضمنهم طيارها إيجور مالينوفسكي.

وأضاف الموقع، أن خدمات الطوارئ أعلنت في وقت سابق، عن انقطاع الاتصال بمروحية Robinson في كامتشاتكا.

يذكر أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تسببت مؤخرا، في استبعاد معظم الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن استبعاد روسيا من الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم  2022، بسبب العدوان الروسي ضد بريطانيا.

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