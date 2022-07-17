تجديد رخصة السيارة 2022 من المنزل

دائما ما مثل تجديد رخصة السيارة صداعا في رأس صاحبها نظرا للوقت والمجهود المبذول في ذلك الأمر قديما، ولكن مع التطور التكنولوجي واتجاه الدولة المصرية للتحول الرقمي أصبح أمر تجديد رخصة السيارة أكثر سهولة ويسر، وفي التقرير التالي نرصد لك كل ما تريد معرفته عن تجديد رخصة السيارة 2022 .

تجديد رخصة السيارة بالانترنت

مع اتجاه الدولة لسياسة التحول الرقمي، كان لقطاع المرور نصيبا كبيرا من ذلك التحول، حيث أتاحت الإدارة العامة للمرور خدمة تجديد رخصة السيارة أونلاين عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، ويمكنك أن تجدد رخصة السيارة الخاصة بك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: زيارة بوابة المرور الإلكترونية من خلال هذا الرابط التالي: اضغط هنا

الخطوة الثانية: قم باختيار تسجيل مستخدم جديد.

الخطوة الثالثة: ادخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في: "الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلا» - كلمة المرور، ثم تأكيدها - العنوان، والوظيفة، والجنسية - رقم المحمول، والرقم القومي - المقطع الأول لاسم الأم - رقم المصنع - المحافظة.

الخطوة الرابعة: ادخل رمز التحقق.

الخطوة الخامسة: اضغط على «سجل الآن».

الخطوة السادسة: اختار «تجديد رخصة السيارة».

موقع المرور

تجديد رخصة السيارة من المنزل

كما سيكون عليك دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة، ويجب معرفة أنه لا يجوز توصيل رخصة السيارة أون لاين، في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

تجديد رخصة السيارة بدون فحص 2022

وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة منك إدخالها على الموقع الإلكتروني للمرور لإستخراج الرخصة من المنزل، وهي: "صورة بطاقة الرقم القومي سارية - شهادة براءة الذمة - الرخصة السابقة".

وحدات المرور الإلكترونية

تجديد رخصة السيارة بالفحص

لن تستطيع تجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني في حالة كان السيارة تحتاج إلى الفحص أو إنتهاء مدة الفحص السابقة، ويمكنك في تلك الحالة تجديد رخصة القيادة عن طريق وحدة المرور التابع لها السيارة عن طريق الخطوات التالية:

- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا لموجود فى بطاقة الرقم القومى.

- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

- أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.

- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقيق الشرطين ستكون ملزم بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه تقريبا.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرها 125 جنيها مع تسديد رسوم 30 جنيها.

- التوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أواراق ملف التجديد وأورنيك الفحص.

- استمارة الاستعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

- مراجعة الورق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.

- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- دفع تأمين إجبارى للسيارة، ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.

- بعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة.

- استلام الرخصة بعد الانتهاء من تجديدها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.

فحص السيارة في المرور

فترة سماح تجديد رخصة السيارة

وفق قانون المرور، تتيح الإدارة العامة للمرور لمالكي المركبات بكافة أنواعها، فترة سماح تجديد رخصة السيارة 2022 وهي 30 يومًا، بعد انتهاء رخصة المركبة، ويتم اعتبارها سارية لتسهيل إمكانية تجديدها، ولكن بشرط أن تغطي وثيقة التأمين الاجباري هذه الفترة.

في حالة تجاوز فترة السماح لتجديد رخصة السيارة، فإنه يتم احتساب غرامة تتراوح قيمتها بين 1000 جنيهًا إلى 3000 جنيهًا تدفع.

حددت تراخيص السيارات وفقًا لقانون المرور الجديد بـ1800 جنيه كحد أدنى عن في السنة الواحدة، يزداد حسب مدة ترخيص وموديل السيارة وسعتها اللترية.

وحدات المرور

مصاريف تجديد رخصة السيارة

تختلف مصاريف تجديد رخصة السيارة من سيارة إلى اخرى حسب السعة اللترية وسنوات التجديد وغيرها،

1- رسم الضريبة السنوية يقدر بـ750 جنيها على السيارة، يختلف حسب السعة اللترية للسيارة على النحو التالي:

- رسم تجديد رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سي سي 225 جنيهَا عن العام الواحد.

- وتزيد رسوم التجديد إلى 350 جنيهًا، للسياراة السعة اللترية الأكثر من 1330 والأقل من 1630 سي سي.

- ودفع 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية فيها عن 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي.

- ويصل رسوم تجديد رخصة السيارة ذا السعة اللترية من 1630 إلى من 2030 سي سي 3000 جنيه في السنة الواحدة.

- أما الفئة الأعلى التي تبلغ سعتها اللترية أكثر من 2030 سيسي، تقدر رسوم تجديد رخصتها إلى 2.5% من قيمة السيارة.

2 – رسم بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه في السنة الواحدة.

3- رسم تركيب ملصق إلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية يقدر 250 جنيه.

4- دفع 60 إلى 350 جنيهًا حسب لسعة اللترية للسيارة قيمة رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

5- رسوم شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس يقدر 250 جنيها.

6- طفاية الحريق بـ 450 جنيها.

7 – 400 جنيه رسم تسجيل بيانات صاحب المركبة إلكترونيًا، تدفع عن رسوم شراء حقيبة اسعافات الأولية والمثلث العاكس.