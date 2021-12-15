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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال دقائق.. خطوات تجديد رخصة السيارة والدراجة النارية عبر الإنترنت

تجديد رخصة السيارة
تجديد رخصة السيارة

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لتجديد رخصة المركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية دون التوجه لوحدات المرور.

وفرت وزارة الداخلية إمكانية تجديد المواطنين المواطنين لرخصة المركبات عن طريق موقعها الالكترونى على شبكة الإنترنت، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

شروط تجديد الرخصة عن طريق الإنترنت ​
يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .
يجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .
لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​​.
عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.
إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .
 

المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة من الانترنت

الرخصة السابقة .
صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​
 

 

وزارة الداخلية وحدات المرور دراجة نارية بطاقة الرقم القومي الرخصة تجديد رخصة المركبة شهادة المخالفات تجديد الرخصة تجديد رخصة السيارة من النترنت

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