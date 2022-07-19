محامي عبد الله السعيد: كاس لم ترفض طعن اللاعب في نزاعه مع الأهلي

نفى هاني زهران المستشار القانوني ومحامي عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، ما تردد عن رفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الطعن المقدم من جانب عبد الله السعيد في نزاعه القضائي مع النادي الأهلي،

وأوضح المستشار القانوني أن آخر قرار للمحكمة الرياضية الدولية في القضية كان في ٥ يوليو الماضي، ولم تصدر أي قرارات أو أحكام جديدة في هذا الشأن.

وأضاف أن الخطاب الأخير كان واضحا تماما وأكدت المحكمة أنها لن تنظر في القضية أو ترد بأي شيء آخر، أو استقبال طلبات أخرى، إلا عندما تنتهي المحكمة الفيدرالية من إجراءات التقاضي في ذات القضية، مشددا على أنه تم تحديد أول جلسة يوم ٢٥ أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تماما وليس لها أساس من الصحة ومن يمتلك مستندا بهذا الشأن فعليه إظهاره، والقضية ما تزال منظورة مشددا على أنه يثق بشدة في صحة موقف السعيد.