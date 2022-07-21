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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 459.9 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية مارس

صدى البلد

وصل إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 459.92 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة علي أساس سنوي بلغت 17.2% أو ما يعادل 67.5 مليار درهم مقارنة بنحو 392.44 مليار درهم في مارس 2021.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلي زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 6.5% أو ما يوازي 16.7 مليار درهم لتبلغ 274.18 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 257.46 مليار درهم في مارس 2021.

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و زادت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 135.62 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع نسبته 50.8% أو ما يعادل 45.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 89.93 مليار درهم في مارس 2021.

و بالنسبة للأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي فقد وصلت إلى 50.12 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 45.05 مليار درهم في مارس 2021، بارتفاع نسبته 11.3% أو ما يعادل 5.1 مليار درهم.

في سياق متصل ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 515.79 مليار درهم في مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.7% أو ما يعادل 45.8 مليار درهم مقارنة بنحو 470.02 مليار درهم في مارس 2021.

و توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 267.04 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مارس الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 181.53 مليار درهم، و36.17 مليار درهم للودائع، و2.94 مليار درهم للقروض والسلف، و28.11 مليار درهم للأصول الأخرى.

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