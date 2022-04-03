عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. خلال 3 أشهر .. 84 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بدبي

عقارات دبي
عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية الإجمالية بسوق دبي نحو 84 مليار درهم نتجت عن 29.118 ألف تصرف، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.

وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بلغت قيمة مبايعات السوق العقاري في دبي منذ بداية العام 2022 حتى نهاية مارس  55.55 مليار درهم نتجت عن 20.534 ألف صفقة مقابل أكثر من 24 مليار درهم (11464 صفقة) وبنمو 131% من حيث القيمة و79% من حيث عدد الصفقات.

ولامست الرهونات العقارية فى دبي 25 مليار درهم، أما الهبات فاقتربت من مستويات 3.2 مليار درهم خلال الربع الأول 2022.

وشهد شهر مارس مبيعات تاريخية تعد بين الأفضل على صعيد السوق العقاري المحلي منذ نحو 10 سنوات، حيث لامست حاجز 22.6 مليار درهم نتجت من خلال 8420 معاملة شملت بيع 5854 وحدة سكنية و851 مبنى و1715 قطعة أرض.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من كعكة المبيعات خلال مارس بواقع 16.2 مليار درهم (تعادل 71.8%) نتجت من خلال 5089 مبايعة، أما العقارات على الخارطة فشكلت 28.2% بواقع 3.36 مليار درهم نتجت من خلال 3331 تصرفاً.

أما الرهونات فحققت تصرفات بقيمة 13.54 مليار درهم نتجت عن 1724 تصرفاً تتضمن 1422 وحدة سكنية و302 مبنى و617 قطعة أرض.

 وفي ما يتعلق بالهبات فقد سجلت خلال الشهر الماضي 1.68 مليار درهم، نتجت من خلال 479 تصرفاً شملت 387 وحدة سكنية و18 مبنى و74 قطعة أرض.

ويواصل القطاع العقاري في إمارة دبي منذ بداية 2022 تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، وذلك بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها عام 2021 وخلال أشهر استضافة وتنظيم الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي".

وأظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقاري الصادر عن أراضي دبي في دبي أن السوق شهد في العام 2021، تسجيل 84.772 ألف تصرف عقاري بقيمة تصل إلى قرابة 300 مليار درهم، بنمو يصل إلى 65% من حيث عدد التصرفات، و71% من حيث القيمة، مقارنة بالعام 2020.

الاستثمارات الجديدة

ووصل عدد الاستثمارات الجديدة خلال 2021 إلى 72.207 استثمارات، بقيمة 148 مليار درهم، يملكها 52.415 مستثمراً، بنمو 73.7% من حيث عدد الاستثمارات، و65.6% من حيث عدد المستثمرين، و100% من حيث قيمة الاستثمارات مقارنة بعام 2020.

دبي التصرفات العقارية مليار درهم Real Estate Finance السوق العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

دار الإفتاء: المُصاب بهذا المرض إذا أكل أو شرب صومه صحيح

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

موضوعات متعلقة

حملة مليار وجبة تنطلق من الإمارات لفقراء العالم

ترشيحاتنا

"كانوا بيحبوا بعض"..آمال رمزي تكشف علاقة عبد الحليم حافظ بـ سعاد حسني

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتسح نيوكاسل بـ5 أهداف على أرضه

دار الإفتاء: المُصاب بهذا المرض إذا أكل أو شرب صومه صحيح

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية.. عثمان ديمبلي وأوباميانج في الهجوم

علي فرج يخسر لقب بطولة بريطانيا للإسكواش

بعد مجزرة بوتشا.. زيلينسكي يتوعد باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

فيديو

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ