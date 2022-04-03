اقتصاد الإمارات .. خلال 3 أشهر .. 84 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بدبي

سجلت التصرفات العقارية الإجمالية بسوق دبي نحو 84 مليار درهم نتجت عن 29.118 ألف تصرف، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.

وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بلغت قيمة مبايعات السوق العقاري في دبي منذ بداية العام 2022 حتى نهاية مارس 55.55 مليار درهم نتجت عن 20.534 ألف صفقة مقابل أكثر من 24 مليار درهم (11464 صفقة) وبنمو 131% من حيث القيمة و79% من حيث عدد الصفقات.

ولامست الرهونات العقارية فى دبي 25 مليار درهم، أما الهبات فاقتربت من مستويات 3.2 مليار درهم خلال الربع الأول 2022.

وشهد شهر مارس مبيعات تاريخية تعد بين الأفضل على صعيد السوق العقاري المحلي منذ نحو 10 سنوات، حيث لامست حاجز 22.6 مليار درهم نتجت من خلال 8420 معاملة شملت بيع 5854 وحدة سكنية و851 مبنى و1715 قطعة أرض.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من كعكة المبيعات خلال مارس بواقع 16.2 مليار درهم (تعادل 71.8%) نتجت من خلال 5089 مبايعة، أما العقارات على الخارطة فشكلت 28.2% بواقع 3.36 مليار درهم نتجت من خلال 3331 تصرفاً.

أما الرهونات فحققت تصرفات بقيمة 13.54 مليار درهم نتجت عن 1724 تصرفاً تتضمن 1422 وحدة سكنية و302 مبنى و617 قطعة أرض.

وفي ما يتعلق بالهبات فقد سجلت خلال الشهر الماضي 1.68 مليار درهم، نتجت من خلال 479 تصرفاً شملت 387 وحدة سكنية و18 مبنى و74 قطعة أرض.

ويواصل القطاع العقاري في إمارة دبي منذ بداية 2022 تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، وذلك بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها عام 2021 وخلال أشهر استضافة وتنظيم الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي".

وأظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقاري الصادر عن أراضي دبي في دبي أن السوق شهد في العام 2021، تسجيل 84.772 ألف تصرف عقاري بقيمة تصل إلى قرابة 300 مليار درهم، بنمو يصل إلى 65% من حيث عدد التصرفات، و71% من حيث القيمة، مقارنة بالعام 2020.

الاستثمارات الجديدة

ووصل عدد الاستثمارات الجديدة خلال 2021 إلى 72.207 استثمارات، بقيمة 148 مليار درهم، يملكها 52.415 مستثمراً، بنمو 73.7% من حيث عدد الاستثمارات، و65.6% من حيث عدد المستثمرين، و100% من حيث قيمة الاستثمارات مقارنة بعام 2020.