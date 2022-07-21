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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تنافس على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج

الدكتور هشام الجندي
الدكتور هشام الجندي

يخوض الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، انتخابات منصب رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج المقرر إقامتها يوم 5 أغسطس من العام الجاري في مدينة تشيناي في الهند على هامش الاولمبياد العالمي للشطرنج الذي يشارك فيه منتخبا مصر الرجال والسيدات خلال الفترة من 27 يوليو حتى 10 أغسطس 2022.

ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج ثلاثة مرشحين يتقدمهم الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وبيرنارد وانجالا رئيس اتحاد كينيا للشطرنج، و تشيبيسو لوبانج من دولة بوتسوانا، فيما غاب عن الترشح الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الزامبي لويس نكوبي بعد انتهاء فترة ولايته ولن يترشح مجددا.

وقدم الدكتور هشام الجندي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعد دعمه له في الترشح على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج خاصة أنه في حال فوزه سيكون أول مصري يحصد ذلك اللقب الإفريقي، كما أنه سيتم نقل مقر الاتحاد من زامبيا إلى القاهرة بعد موافقة وزير الشباب على استضافة المقر في القاهرة، حيث سيعمل جاهدا لتحقيق ذلك الأمر مع توجه الدولة المصرية لحصد أرفع المناصب الرياضية سواء العربية أو القارية والدولية.

وخلال استقبال الدكتور أشرف صبحي، الدكتور هشام الجندي يوم الاثنين الماضي استمع إلى خطط وبرنامج الاتحاد المصري للشطرنج للحفاظ على المكتسبات الأخيرة في بطولة أفريقيا الفردية للشطرنج للناشئين والشباب و الفتيات في زامبيا، كما وافق على مشاركة أبطال أفريقيا في بطولة العالم في جورجيا خلال شهر سبتمبر القادم.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للشطرنج عن خطط طموحة سيتم تنفيذه فور الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج من أجل العمل على نشر اللعبة بشكل أكبر من خلال خطة عمل طموحة يتم الإعداد لها علمي مدروس من خبراء اللعبة وعناصر اللعبة كما سيتم العمل على استضافة القاهرة بطولات قارية نظرا لما تمتلكه مصر من منشآت رياضية عالمية تسمح باستضافة جميع البطولات في مختلف الألعاب.

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