عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي ينيب ياور رئيس الجمهورية لحضور نهائى كأس مصر

صدى البلد

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم العميد محمد أحمد خير الله، ياور رئيس الجمهورية لحضور المباراة النهائية لكأس مصر وتسليم الكأٍس للفريق الفائز.

وستقام المباراة الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس.


 وبدأ توافد جماهير فريقي نادي الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة لحضور مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي، المقرر لها مساء اليوم الخميس المقرر لها باستاد القاهرة الدولي.
وتتواجد جماهير الأهلي بشكل مكثف في المدرجات المخصصة لهم، في حين تتواجد جماهير الزمالك بأعداد قليلة في المدرجات الأخرى .

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر  - يوسف إبراهيم " أوباما " - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

‏‎خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يا ابن الـ"......".. آخر كلمات شيماء جمال لزوجها القاتل قبل طلوع الروح

تحرك الأسانسير فجأة فاصطدمت بالحائط.. التفاصيل الكاملة لمصرع الدكتورة سميرة عزت بالجيزة

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-7-2022

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس.. التعليم تعلنه بعد قليل

ليس صلاح وحده.. 4 أنباء صادمة للمصريين بشأن حفل الأفضل في إفريقيا

الثامن هرب.. غياب 13 لاعبا عن قمة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس

المتهم أنكر.. مفاجأة جديدة في قضية طفلة الملاهي بأسيوط

مقيدة بالسلاسل.. شاهد لحظة استخراج ومعاينة جثمان المذيعة شيماء جمال|مستندات

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2022|شوقي يرفض الرد على سؤال ولي أمر عن التعريب

شائعات تردي الصحة تطارد رجل الكرملين الأول..من يرأس روسيا حال موت بوتين؟

مواجهة بين المتهمين بقتل شيماء جمال..الغرباوي:الـ360 ألف جنيه جزء من ثمن وحدة سكنية

نتيجة الثانوية العامة 2022| وزير التعليم ينفي اتاحة التحسين للطلاب هذا العام

شاهد.. أول ظهور لبايدن بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا

طارق حامد يدعم الزمالك بصورة للاعبين قبل مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقة في الزمالك بأمر الرئيس.. القصة الكاملة لإخلاص حلمي صاحبة العوامة 77

شيرين سيف النصر تفتح صندوق الذكريات (3-3): قلت على جثتي تقديم مشاهد القبلات بعد سواق الهانم.. رفضت إعادة تقديم «النظارة السوداء» لأني كنت هفشل وأغني ظلموه.. واعترضت على سينما الشذوذ

المنافسة تشتعل.. 3 نجمات يتالقن بالبوركيني| من الأجمل؟

مفقود بالمحيط الهندي.. قصة اختفاء القبطان سامح سيد منذ أسبوع دون العثور على جثته

فيديو

الحقيقة ظهرت في الساحل.. محامي شيرين يثبت صحة تصريحاتها ضد حسام حبيب

شريكي سكب عليها "مية نار".. تطورات جديدة في قضية المذيعة شيماء جمال

شيرين سيف النصر تفتح صندوق الذكريات (3-3): قلت على جثتي تقديم مشاهد القبلات بعد سواق الهانم.. رفضت إعادة تقديم «النظارة السوداء» لأني كنت هفشل وأغني ظلموه.. واعترضت على سينما الشذوذ

كلب حراسة كشفه.. ليلة القبض على أكبر تاجر مخدرات في المكسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرح للشائعات

نهال علام

العلمين.. والجمهورية الجديدة

عبد المعطى أحمد

القوى الناعمة

عصام الدين جاد

حبيب الله

د/علاء الشال

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

غادة جابر

في قلب العروبة

سمية عبدالمنعم

عصابة فيصل - الدقي

علي أبو دشيش

الاكتشافات والحفائر الأثرية بمصر بين عظمة الأجداد وعبقرية الأحفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ