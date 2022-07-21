السيسي ينيب ياور رئيس الجمهورية لحضور نهائى كأس مصر

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم العميد محمد أحمد خير الله، ياور رئيس الجمهورية لحضور المباراة النهائية لكأس مصر وتسليم الكأٍس للفريق الفائز.

وستقام المباراة الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس.



وبدأ توافد جماهير فريقي نادي الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة لحضور مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي، المقرر لها مساء اليوم الخميس المقرر لها باستاد القاهرة الدولي.

وتتواجد جماهير الأهلي بشكل مكثف في المدرجات المخصصة لهم، في حين تتواجد جماهير الزمالك بأعداد قليلة في المدرجات الأخرى .

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " أوباما " - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

‏‎خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".