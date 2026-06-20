قبل ما تغش.. عقوبات صارمة تنتظرك في امتحانات الثانوية العامة 2026

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 خلال الساعات المقبلة، تتجه الأنظار إلى الإجراءات المشددة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة ظاهرة الغش، سواء باستخدام الهاتف المحمول أو ما يُعرف بـ«البرشامة».

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، عن عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن لسنوات وغرامات مالية ضخمة، في محاولة لضبط اللجان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

أكد فياض أن امتحانات الثانوية العامة 2026 تشهد هذا العام استعدادات غير مسبوقة، مع تطبيق إجراءات أمنية وتعليمية مشددة داخل اللجان، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط الكامل، خاصة مع مشاركة أكثر من 900 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية العملية التعليمية من أي محاولات غش أو تسريب، والحفاظ على مبدأ العدالة بين جميع الطلاب.

عقوبات صارمة للغش داخل اللجان

أوضح الكاتب الصحفي أن قانون مكافحة الغش في الامتحانات وضع عقوبات مشددة تصل إلى:

إلغاء امتحان المادة فورًا في حالة إدخال الهاتف المحمول إلى اللجنة حتى لو كان مغلقًا

حرمان الطالب من أداء امتحانات المواد التالية في بعض الحالات

حرمان الطالب من الامتحانات لمدة تصل إلى عامين كاملين

وأكد أن كل ورقة امتحانية تحتوي على باركود ورقم سري، مما يسهل تتبع أي محاولة تصوير أو تسريب للأسئلة خارج اللجان.

الهاتف المحمول والبرشامة تحت طائلة القانون

لفت “فياض” إلى أن استخدام الهاتف المحمول أو ما يُعرف بـ«البرشامة» داخل اللجان يُعد مخالفة جسيمة، حيث يتم التعامل معها بحزم شديد، مشيرًا إلى أن مجرد محاولة إدخال الهاتف إلى اللجنة تُعرض الطالب لعقوبات فورية دون تهاون.

كما شدد على أن هناك تقنيات حديثة يتم استخدامها لرصد أي إشارات أو محاولات تصوير داخل اللجان، ما يجعل فرص الغش شبه مستحيلة.

عقوبات تصل إلى السجن والغرامة

أشار إلى أن العقوبات لا تقتصر على الطلاب فقط، بل تمتد إلى أي شخص يشارك في عملية الغش أو تسريب الامتحانات، موضحًا أن:

من يستقبل ورقة الامتحان خارج اللجنة أو يساعد على الغش يتعرض لغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه

قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة

وأكد أن هذه العقوبات تأتي في إطار مواجهة صارمة لكل أشكال الغش الإلكتروني والتقليدي.

إجراءات لضمان الانضباط داخل اللجان

تتضمن خطة الوزارة لمكافحة الغش عدة إجراءات، أبرزها:

التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان

منع اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا

استخدام أكواد سرية على أوراق الأسئلة

متابعة إلكترونية ورقابية أثناء الامتحان

وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة امتحانية آمنة وعادلة.

رسالة للطلاب: النجاح الحقيقي بلا غش

اختتمت التصريحات برسالة غير مباشرة مفادها أن الغش لا يصنع نجاحًا حقيقيًا، بل يعرض الطالب لمستقبل مليء بالمخاطر القانونية والتعليمية، بينما الاعتماد على الجهد الشخصي هو الطريق الوحيد للنجاح المستدام.