عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يكسب التحدي ويحقق دولياً 390 مليون جنيه في 15 يوما

صدى البلد

حقق النجم تامرحسني بفيلمه الجديد ( بحبك ) إيرادات دولية ضخمة وصلت إلى ٣٩٠ مليون جنيه و الأيام المقبله متوقع وصوله للنصف مليار جنيه و تعد هذه الإيرادات الأعلى و الأولى من نوعها على الإطلاق في تاريخ السينما المصرية والعربية.

 وحقق النجم تامرحسني ثلاثة أرقام تاريخية في حياته الأول رقم الإيراد و الثاني عدد رواد السينما بعنى عدد كل من حضر الفيلم داخل السينمات و الثالث المدة القصيره لتحقيق هذا الرقم الأسطوري في ١٥ يوم  فقط بل تخطى افلام عالميه هامه داخل الوطن العربي و الجدير بالذكر انه فيلم من تأليفه و موسيقته التصويريه و اخراجه  و بهذا الإنجاز  يكسب تامرحسني الرهان على مواهبه الفريده و  قدراته الفنيه و الرقميه و يصفه جمهوره حالياً بالخارق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يا ابن الـ"......".. آخر كلمات شيماء جمال لزوجها القاتل قبل طلوع الروح

فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شققا بالقاهرة وأكتوبر بمقدم 40 ألفا

صدي البلد يكشف تحركات الخطيب بعد خسارة القمة ولقب كأس مصر

تحرك الأسانسير فجأة فاصطدمت بالحائط.. التفاصيل الكاملة لمصرع الدكتورة سميرة عزت بالجيزة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (1- 2)

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس.. التعليم تعلنه بعد قليل

بتاع نسوان.. شريك قاتل شيماء جمال: المستشار جاي في أي مصلحة فلوس

هبوط كبير في أسعار الذهب وصعود الدولار | تفاصيل

ترشيحاتنا

القبض على المتهمين بسرقة صناديق الإشارات المنظمة لحركة القطارات بالغربية

قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة ليفربول وسالزبورج

في طنطا .. تفاصيل جنازة جدة ياسمين صبري

من أراد النجاة من كل كرب.. خطيب المسجد النبوي: عليك بهذه الآية

المبرات والمستوصفات .. هذه المباني معفاة من الضريبة العقارية

1.7 مليار جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيها أغلى.. أسعار صادمة لـ إطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع

ذكرى ميلاد وردة الجزائرية..قصة حبها لبليغ حمدي بدأت من منزل محمد فوزي

عن الزعيم ومشاهد القبلات وفستان زفافها الأشهر .. 11 تصريحا لـ شيرين سيف النصر

بعد تصريحاتها .. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب من الساحل الشمالي

فيديو

خرجت من منزلها لـ قبرها.. كواليس وفاة طبيبة بعد سقوط الأسانسير بها

من الشلل إلى الزهايمر.. أمراض الرؤساء الأمريكيين

مصير مجهول.. كواليس اختفاء القبطان المصري في المحيط الهادي

ذكرى ميلاد وردة الجزائرية..قصة حبها لبليغ حمدي بدأت من منزل محمد فوزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عمار

نصائح من شخص مهزوم يعيش حياة سعيدة

نادية صبره

أحلام بايدن التي تبخرت في قمة جدة

د.هادي التونسي

انطباعات من ريف هولندا

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرح للشائعات

نهال علام

العلمين.. والجمهورية الجديدة

عبد المعطى أحمد

القوى الناعمة

عصام الدين جاد

حبيب الله

د/علاء الشال

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ