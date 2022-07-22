تامر حسني يكسب التحدي ويحقق دولياً 390 مليون جنيه في 15 يوما

حقق النجم تامرحسني بفيلمه الجديد ( بحبك ) إيرادات دولية ضخمة وصلت إلى ٣٩٠ مليون جنيه و الأيام المقبله متوقع وصوله للنصف مليار جنيه و تعد هذه الإيرادات الأعلى و الأولى من نوعها على الإطلاق في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وحقق النجم تامرحسني ثلاثة أرقام تاريخية في حياته الأول رقم الإيراد و الثاني عدد رواد السينما بعنى عدد كل من حضر الفيلم داخل السينمات و الثالث المدة القصيره لتحقيق هذا الرقم الأسطوري في ١٥ يوم فقط بل تخطى افلام عالميه هامه داخل الوطن العربي و الجدير بالذكر انه فيلم من تأليفه و موسيقته التصويريه و اخراجه و بهذا الإنجاز يكسب تامرحسني الرهان على مواهبه الفريده و قدراته الفنيه و الرقميه و يصفه جمهوره حالياً بالخارق.