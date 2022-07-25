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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت الجزائر، اليوم، ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع إحصاء ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.


وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٦ ألفا و٨٣٩ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٩ ألفا و٣٤ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

 

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