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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف : موقف روسيا بشأن الصين الموحدة لم يتغير

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تعليقا على الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، "إن موقف بلادنا لم يتغير بشأن الصين الموحدة". 


وأضاف لافروف للصحفيين اليوم الجمعة :"بالنسبة لنا هذه المسألة واضحة تماما، موقفنا من الصين الواحدة لم يتغير"، موضحا أن الولايات المتحدة تؤكد بشكل دوري نفس الموقف بالكلمات، ولكن من الناحية العملية لا تتطابق أفعالها دائما مع أقوالها.


وتابع لافروف:" نحن ليس لدينا مشاكل في الدفاع عن مبدأ سيادة الصين، ونحن ننطلق من فرضية أنه لن يتم القيام بأي مضايقات أو استفزازات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع". 
وكان لافروف التقى عشية اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند مؤخرا بوزير الخارجية الصيني، وانج يي. 


وبحسب الوزير الروسي، فإن قضية تايوان لم يتم بحثها في هذا الاجتماع. 
يُذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، ستتوجه على رأس وفد رسمي إلى آسيا اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن القرار بشأن زيارة تايوان لم يتخذ بعد.

 

لافروف الصين تايوان نانسي بيلوسي

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