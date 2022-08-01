غياب 13 لاعبا دفعة واحدة.. الأهلي يخوض مباراة فاركو بتشكيل اضطراري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة فاركو المقرر لها بعد غد "الأربعاء" بتشكيل إضطراري نظراً للغيابات التي تضرب صفوف الفريق ما بين إصابات وإيقاف.

ويدخل الاهلي مواجهة فاركو وهو في موقف غاية الصعوبة حيث يفقد علي الأقل 13 لاعبا وهم عمار حمدي، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وطاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم وأحمد عبدالقادر وصلاح محسن للإصابة، وكريم فؤاد وحمدي فتحي للحصول علي الإنذار الثالث وبدر بانون للرحيل إلى قطر القطري، بجانب بيرسي تاو؛ الذي لا يزال موقفه غير واضح من المشاركة، ليصل العدد المرشح للغياب إلى 13 لاعبا .

ورفض ريكاردو سواريش المدير الفني بــ«الأهلي» تحميل لاعبيه مسئولية التعادل مع المقاولون العرب وتضاؤل المنافسة على لقب الدوري.

وقال سواريش إن فريقه قدم أداءًا جيدًا أمام المقاولون العرب بالنظر إلي الغيابات والإصابات والإرهاق البدني وضغط المباريات الذي يمر به أبناء الرداء الأحمر.

أخطاء التحكيم

وصب سواريش جام غضبه علي عديد من الأمور منها الأخطاء التحكيمية التي حرمت فريقه من هدف وركلة جزاء أخري بجانب تعمد المنافس إضاعة الوقت واللعب العنيف أمام لاعبيه، وأضاف :" لقد فهمت لماذا تسير الأمور بهذا الشكل حيث تم إلغاء هدف صحيح لنا.. لا استطيع توجيه اللوم للاعبي فريقي الذين أدوا بمنتهي القوة لتحقيق الفوز".

وأوضح: "لم أر في حياتي ما يحدث للأهلي من ضغط مهول لا يتحمله بشر.. لعبنا 10 مباريات في 30 يوماً في حين أن المنافسين لم يلعبوا سوى 6 مباريات.. هل هذا هو العدل وكيف تكون هذه منافسة حقيقة "، وتابع :" لا أريد تحميل الأخطاء لأحد ولكن هذه هي الحقيقة.. الإصابات نتيجة الضغط والإرهاق فليس هناك وقت للتدريب وعلاج الأخطاء".

وشدد على أن حكم المباراة كان يجب عليه فعل ما هو منوط منه ولو أحتسب الهدف الذي تم إلغائه لحققنا الفوز وما كان أحد سيتحدث عن أي شئ، وقال :" يتحدث البعض عن المنافسة مع فرق أخري علي لقب الدوري.. أين العدالة، هل هذا هو الصحيح ان نلعب نحن 10 مباريات في 30 يوماً بينما يلعب منافسينا كل خمس أيام مباراة".

سواريش: لست ساحراً

وأضاف:" لست ساحراً لأغير كل شئ في دقائق وخوض مباريات بهذا الشكل.. قبلت مهمة صعبة ومتحمل النتائج ولا أريد الظلم في الحكم، أمنحوني وقتاً أعالج فيه أخطاء اللاعبين وبعدها حاسبوني".