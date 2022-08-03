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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصرع 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بالفشن جنوب بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقى 3 شباب مصرعهم، مساء أمس الثلاثاء، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بالطريق الفرعي الرابط ما بين قريتي بني صالح وعزبة علي خليل، بدائرة مركز الفشن، جنوب محافظة بنى سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي الرابط ما بين قريتي بني صالح وعزبة علي خليل بدائرة مركز الفشن، أسفر عن وفاة 3 شباب، وتم التوجيه بإخلاء جثث المتوفين ونقلها بسيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

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وتم الدفع بسيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، إلي موقع الحادث، وتم إخلاء جثث المتوفين ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزي المتوفين وهم: عبدالله محجوب، مقيم عزبة الزيني،مصطفي محمد طه، مقيم قرية صفط العرفا، كريم مصطفي محمد، مقيم قرية صفط العرفا.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، وإخطار مفتش الصحة المختص، تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن وتسليمهم إلي ذويهم لدفنهم بمقابر العائلة.

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