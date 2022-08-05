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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حكاية حزينة| سائق توك توك منع والده من النزول في بالوعة لإنقاذ جيرانه فمات معهم

جثمان الشاب كريم
جثمان الشاب كريم أمام منزله

خيم الحزن علي أهالي قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة 5 شباب داخل بالوعة صرف صحي منهم 4 جيران من شارع واحد بالقرية وعامل من محافظة المنيا كان ضمن العاملين في مشروع الصرف الصحي في القرية.

وعلي الأرض يجلس أهل الشاب كريم صاحب ال 26 عاما سائق التوك التوك الذي وصفه الجميع بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

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وأكد ابن عم المتوفي، أن كريم ينتمي لأسرة بسيطة وهو الابن الأكبر ل 3 أشقاء آخرين وكان يعمل علي توك توك من أجل لقمة العيش.

 

وأوضح أنه تأخر عليهم إيجار المنزل الذين كانوا يعيشون فيه فخرجوا منه وسكنوا محل صغير في القرية حيث أن حالتهم المادية بسيطة للغاية.

 

وتابع أن والد المتوفي سمع استغاثة الأهالي بعد نزول أحد الأشخاص بالبالوعة الموجودة بالقرية من أجل فتح أحد المحابس داخل البالوعة فخرجوا مسرعين مع نجليه كريم وحسن وقرر النزول من أجل إنقاذ الشباب الذين نزلوا ولم يخرجوا داخل البالوعة.

 

وأضاف، أن كريم منع والده من النزول وقرر النزول من أجل إنقاذ الشباب إلا أنه سقط ولم يخرج حيث أصيب بحالة اختناق فور نزوله وسقط قتيلا داخل البالوعة.

 

وأوضح الشاب، أن شقيقه الأصغر حسن كان يصر علي النزول من أجل إنقاذ شقيقه ولكن رفض والده قائلا له "كفاية مصيبة واحدة هتبقوا اتنين عوضنا علي الله".

 

ودخلت الأم في حالة بكاء وعويل حزنا علي فقدان نجلها الشاب الأكبر بين أبناءها الذي كان يستعد من أجل خطبة إحدى الفتيات وبدء حياته.

 

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني بالمنوفية قد تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط عدد من المواطنين داخل بالوعة صرف صحي وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من المسطحات المائية لانتشال الجثامين من البالوعة وجرى نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى أشمون العام.

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بالانتقال تبين أنه أثناء نزول أحد الأشخاص داخل البالوعة لفتح أحد المحابس أصيب بحالة اختناق وحاول الاستنجاد بالآخرين فنزل ٣ من شباب القرية ولكنهم لم يخرجوا حيث لقوا مصرعهم كما استعان الأهالي بأحد عمال الصرف الصحي الموجود بالقرية ولكنه نزل ليلقي مصرعه مع الشباب لتكون حصيلة وفاة الشباب إلي ٥ أشخاص.

 

وأكد مصدر أن سبب وفاة أهالي القرية، نتيجة إصاباتهم بحالة تسمم نتيجة استنشاق غاز سام، حيث تم انتشال الجثث وايداعها في مستشفى اشمون وتسليمها إلي ذويهم.

 

وأشار الأهالي إلي أن الضحايا محمود فوزي الشامي 27 سنة، كريم شريف إبراهيم الشامي 26 سنة، محمد شوقي عبد الباري 31 سنة، عزت عمر علي 36 سنة، كرم محمد كرم 24 سنة، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف جهات التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية الصرف الصحى بالوعة صرف صحي اشمون قرية لبيشة

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