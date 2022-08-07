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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| الأسهم المحلية تربح 55.8 مليار درهم في الأسبوع الأول من أغسطس

البورصة
البورصة

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو علي 55.8 مليار درهم في نهاية تداولات الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو علي 55.8 ميار درهم مع تفاعلها بشكل إيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.575 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.63 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.073 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و557.54 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.95 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.78 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.17 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 1.758 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 73.4 ألف صفقة.

البورصة تربح 34 مليار جنيه الأسبوع الماضي

البورصة الأسبوع الماضي.. الأسهم تربح 34.9 مليار جنيه ..المؤشر الرئيسي يرتفع بنسبة 7.19% .. و16.2 مليار جنيه قيمة التداول

- سوق أبوظبي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال الأسبوع بنسبة 2.9% او ما يعادل 280.2 نقطة ليغلق 9929.16 نقطة بالغا أعلى مستوياته منذ نهاية مايو الماضي أي أكثر من شهرين بدعم رئيسي من نمو مؤشرات قطاعات المالية والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة والخدمات.

دعم ارتفاع سوق أبوظبي خلال الأسبوع نمو أسهم مثل "العالمية القابضة" بنسبة 9.2% ليغلق عند 323 درهم مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم مستقطباً سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم، كما صعد "ملتيبلاي" 12.9% و"فيرتيغلوب" 9.19% و"أدنوك للحفر" 2.79% و"طاقة" 2.4% و"أدنوك للتوزيع" 0.93% و"أبوظبي الأول" 0.82%.

كما ارتفع سهم "أي آند – اتصالات سابقاً" بنسبة 1.51%، مع إعلان الشركة هذا الأسبوع تحقيقها صافي أرباح بنحو 4.9 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 2.5%.

وزاد "سيراميك رأس الخيمة" 4.9% مع إعلان الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى 171.9 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، فيما نما سهم "طيران أبوظبي" 2.52% بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها علي أساس سنوي بنسبة 25.7% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلي 155.93 مليون درهم.

- سوق دبي

وارتفع في سوق دبي سهم "تيكوم" بنسبة 2.99% بعد إعلان الشركة هذا الأسبوع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 43.4% على أساس سنوي إلى 428 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما صعد خلال الأسبوع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 0.39%، و"العربية للطيران" 4.09% ، و"دبي للاستثمار" 0.43%، و"شعاع كابيتال" 0.2% و"الخليج للملاحة" 4.37%، و"أملاك للتمويل" بنسبة 14.6%. 

البورصة تربح رأس المال السوقي المؤشر الرئيسي يرتفع أسواق الأسهم المحلية تداولات

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