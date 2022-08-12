10 ملايين إصابة .. قارة تعلن حصيلة إصابات فيروس كورونا

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة إثر تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الجمعة.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

سجلت كوريا الجنوبية 128 ألفا و 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 464 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و111 ألفا و840 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و 499 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 16 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند إلى 44 مليون و 223 ألفا و 557 حالة.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 49 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و928.



قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 648 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 595 في هينان.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1203 أشخاص حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الخميس، من بينهم 614 في هينان و 410 في إقليم شينجيانج ذاتي الحكم لأقلية الأويجور.

\وقالت اللجنة إن 113 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الخميس من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 224 ألفا و 225 حالة.



ولم يشهد يوم الخميس أي وفيات جديدة بسبب (كوفيد-19)، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1643 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 374 ألفا و 277 حالة إصابة، وصفر حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي الوفيات عند 13 ألفا و672 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 853 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و 6 حالات وفاة جديدة.



وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة الى مليون و 826 ألفا و 17 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 20 ألفا و280 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور.



وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 4 ألاف و271 حالة إصابة جديدة، ولم 12 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.



وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى مليون و681 ألفا و 209 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 2459 حالة.



وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 ألاف و222 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى مليون و76 ألفا و 815 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 22 ألفا و 120 حالة.



وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 ألفا و855 إصابة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 9 ملايين و756 ألفا و174 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفا و722 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 13 ألفا و313 إصابة، وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 6 ملايين و903 ألاف و862 حالة وتبلغ حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض حتى الآن 328 الفا و596 حالة.



ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2455 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و33 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و616 ألفا و512 إصابة والوفيات إلى 31 ألفا و766 حالة



وفي لاوس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 212 ألفا و214 إصابة، واستقرت الوفيات عند 757 حالة وفاة



وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 224 ألفا و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و214 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 مليون و86 ألفا و304 حالات والوفيات إلى 34 ألفا و 537 حالة.



وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 ألفا و989 حالة و31 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و846 ألفا و501 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و373 حالة وفاة



وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 41 إصابة جديدة وصفر وفيات، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 137 ألفا و179 حالة إصابة والوفيات إلى 3056 حالة وفاة.



وسجلت جمهورية التشيك 1929 إصابة جديدة و3 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى أربعة ملايين و9 آلاف و188 حالة والوفيات إلى 40 ألفا و619 حالة وفاة.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 624 إصابة إلى جانب 11 حالة وفاة، لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة إلى مليون و561 ألفا و579 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و520 حالة وفاة.



وسجلت روسيا 27 ألفا و810 إصابة ووفاة 57 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 مليونا و824 ألفا و282 شخصا والوفيات إلى 383 ألفا و11 حالة.



وسجلت بولندا 4226 إصابة ووفاة 14 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و113 ألفا و843 شخصا والوفيات إلى 116 ألفا و751 حالة.



وسجلت إندونيسيا 6091 إصابة ووفاة 18 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و273 ألفا و228 شخصا والوفيات إلى 157 ألفا و189 حالة.



وسجلت النمسا 5728 إصابة ووفاة 15 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و815 ألفا و286 شخصا والوفيات إلى 19 ألفا و257 حالة.



وسجلت رومانيا 5710 إصابة ووفاة 20 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و150 ألفا و37 مصابا والوفيات إلى 66 ألفا و311 حالة.



سجلت كينيا 9حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 332 ألفًا و 19 حالة إصابة والوفيات إلى 5763 حالة وفاة. .

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و303 إصابات جديدة و14 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و 109 آلاف و562 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألف حالة و409 وفيات



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 66 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و109 آلاف و 259 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.



وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 520 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 804 آلاف و 165 إصابة والوفيات إلى 9768 حالة.



وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 781 حالة إصابة، وحالتين وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 992 ألفا و565 حالة، وتبلغ الوفيات 11 ألفا و984 حالة.