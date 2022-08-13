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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم..الوزارة تنفي اكتشاف احد متظلمي الثانوية العامة 60 درجة مستحقة في العربي.. موقع تنسيق الجامعات 2022 يواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى .. عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم تنفي اكتشاف احد متظلمي الثانوية العامة 60 درجة مستحقة في العربي


نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء استقبال اي من طلاب الثانوية العامة 2022 المتقدمين على رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 حتى الان .

آداب حلوان تعلن نتائج نهاية العام الدراسي .. عبر هذا الرابط


أعلنت كلية الآداب  بجامعة حلوان  نتائج نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ و الاستعداد لبدء استخراج الشهادات الخاصة بالخريجين .

 

اللحظات الأخيرة لظهور كوكب زحل جوهرة النظام الشمسي في سماء مصر.....الان

 

تشهد سماء مصر الان اللحظات الاخيرة لظهور كوكب زحل  ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية (ملك الحلقات وسيد الخواتم) فى سماء مصر، حيث نري اقتران القمر مع كوكب زحل  وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

 

اليوم بدء الدورة الثامنة  للبرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ


أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن بدء الدورة الثامنة، للبرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ، تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، والدكتورة  نهى سمير دنيا عميد الكلية  والاتحاد النوعي للمناخ وذلك اعتبار من السبت  13 أغسطس 2022، لمدة أسبوعين أون لاين باللغة العربية صرحت بذلك الدكتورة  نهى سمير دنيا.

 

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج النوعية والمتميزة بعلوم عين شمس

تنسيق الجامعات 2022.. تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز ، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

 

موقع تنسيق الجامعات 2022  يواصل استقبال الطلاب بالمرحلة الأولى .. عبر هذا الرابط

انطلقت صباح الخميس الماضي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 والتي ستستمر حتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022، وشهدت معامل التنسيق بالجامعات إقبالا من الطلاب لتسجيل رغباتهم بمساعدة المتواجدين بالمعامل.

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اخبار التعليم الأخبار التعليمية كواكب المجموعة الشمسية جامعة عين شمس رابط تظلمات الثانوية العامة 2022

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التعليم تنفي اكتشاف احد متظلمي الثانوية العامة 60 درجة مستحقة في العربي

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