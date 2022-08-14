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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة الذهب.. تراجع الأسعار اليوم والجرام يهبط قرب 900 جنيه

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات أمس السبت، بعد ارتفاع 15 جنيها دفعة واحدة، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في السوق المصرية في منتصف التعاملات ووصل سعر الذهب إلى 1065 جنيها ليهبط 10 جنيهات في ختام التعاملات ويسجل 1055 جنيها للجرام.

ارتفاع مفاجئ.. جرام الذهب يقفز 15 جنيها دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

الذهب

وشهدت اسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه يوم الإثنين 9 مايو.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر : 1055 جنيها اليوم الأحد ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 السبت 6 أغسطس: 1085 جنيها ، وسجل سعر الذهب عيار 21  أمس : 1065  جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو ، أي فقد مقارنة بهذا اليوم 145 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي :

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 حوالي 1206 جنيهات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 21 حوالي 1055  جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 حوالي 904 جنيهات

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 8440  جنيها

الاوقية: 

37498  جنيها وتزن الأوقية 31.1 جرام

 

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الأحد في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

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