بديل طارق حامد.. موعد وصول صفقة الزمالك الجديدة إلى القاهرة

كشف تقرير صحفي مغربي، موعد وصول زكريا الوردي صفقة الزمالك الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، القادم من صفوف الرجاء.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية، أن الزمالك حصل على خدمات الوردي لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الرجاء المغربي، والذي سيكون بديلا للدولي طارق حامد الذي رحل مؤخرا إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، في صفقة انتقال حر.

وأشار موقع البطولة المغربي إلى أن الزمالك، تمكن من حسم الصفقة، بعد أن تواجد وفد تابع للنادي في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الموقع المغربي أن اللاعب استخلص التأشيرة الخاصة بدخول الأراضي المصرية، في اليومين الماضيين، على أن يصل القاهرة منتصف الأسبوع القادم.

وشارك زكرياء الوردي مع الرجاء المغربي في 25 لقاء في مختلف المسابقات الموسم الماضي بواقع 2077 دقيقة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ زكرياء الوردي مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.