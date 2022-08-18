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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ يقرر نزول التنسيق في التعليم الفني.. تفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ


قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، النزول بتنسيق القبول في مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم تفيد بأن أعداد الطلاب المتقدمين والراغبين في الالتحاق بهذه المدارس لا يكفي لسد كافة التخصصات المطلوبة، وخاصة بعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية.
وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات له، أنه تم النزول بتنسيق القبول بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، وحرصاً على مصلحة الطلاب.


ومن جانبه، أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بموجب التنسيق الجديد، عقب النزول به من قبل محافظ الإقليم، أصبح مجموع القبول بمدرسة الشهيد خالد النواحي الفنية المقدمة من 190 درجة ل 180 درجة، وكفر الصناعية للبنات من 225 درجة، إلى 220 درجة، ومدرسة منية المرشد العسكرية بنين من 180 درجة ل 170 درجة، وقلين الثانوية الصناعية بنات من 245 درجة ل 235 درجة، وفوه الصناعية النسيجية بتأت من 235 درجة ل 220 درجة، وفوه الصناعية العسكرية بنين 185 ل 165 درجة.

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وتابع : ومدرسة سيدي سالم الصناعية العسكرية بنين 200 ل 190 درجة، ومدرسة إصلاح شاملا الصناعية بنات 180 ل 170 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنات من 215 ل 205 درجات، ومدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بنات بالزعفران، 235 درجة ل 225 درجة، وقلين الصناعية للتعليم المزدوج بنات 180 درجة ل 160 درجة، وكفر الشيخ الصناعية للتعليم المزدوج بنات 180 درجة 160 درجة، وبيلا الصناعية للتعليم المزدوج 150 ل 145 درجة، وكفر الشيخ الفندقية المتقدمة 240 درجة ل 230 درجة، وكوم دميس الثانوية الزراعية من 175 درجة 165 درجة، وفوه الصناعية الزراعية 190 درجة ل 175 درجة.

التعليم الفني التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ مدارس الشوارع

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