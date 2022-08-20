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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظتي بني سويف والشرقية

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظتي بني سويف، والشرقية، وذلك خلال الشهر الماضي، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح 5 أقسام للعلاج الطبيعي في محافظة الشرقية، بوحدات شيط الهوا، وإدارة الإبراهيمية، والمناصرة، وإدارة مشتول السوق، وطوخ، وإدارة أبو كبير، والمركزين الطبيين بالحي الـ 16، والعاشر (أ) التابعين لإدارة العاشر من رمضان، لافتًا إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي، بمستشفيي ناصر العام، والحميات، بمحافظة بني سويف.

وقال «عبد الغفار» إنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي للأطفال بوحدة شبرا النخلة، وإدارة بلبيس، وقسمي للعلاج الطبيعي، بمستشفى حروق ههيا، بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى تطبيق بروتوكول العلاج الطبيعي بأقسام الكلى في مستشفيات كفر الشيخ العام، ودسوق العام، والحامول المركزي.

من جانبه، نوه الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى وضع خطة لتنفيذ 104 دورات تدريبية بمختلف المحافظات، لتدريب ورفع كفاءة فرق العمل من الأطباء والفنيين والتمريض، بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي في جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة عام 2022/2023.

الصحة 10 أقسام للعلاج للعلاج الطبيعي محافظتي بني سويف والشرقية

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