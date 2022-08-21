محافظ أسوان يشيد بالدور الحيوي للأزهر الشريف في نشر قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح

أشاد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم /الأحد/، بالدور الحيوي والهادف الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من أجل نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصري.

جاء ذلك أثناء استقبال المحافظ لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية الشيخ أحمد السيد هاشم الذي تولى مهام عمله خلفًا للشيخ الديب عبد الراضي، مشيرًا إلى الدور المجتمعي للأزهر الشريف في المشاركة الإيجابية في القضايا التنموية ومواجهة التحديات القائمة، ليؤكد ذلك بأن مصر هي مهد السماحة والاعتدال بين الأديان وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة بفضل تضافر ووحدة أبنائها من المسلمين والأقباط.

وأوضح المحافظ أن جهود الأزهر الشريف تأتي بالتوازي مع الدعوات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر صحيح الدين بمنهجية علمية تواكب متغيرات العصر وتسهم في دعم وتقوية التلاحم بين نسيج الوطن الواحد وبث روح التعاون والسلام بين كافة أطياف المجتمع المصري.

